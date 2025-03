Polak obnażył absurd Norwegów, ale padł temat Niemca. "Horngacher zaryzykował"

- Na tych filmikach ewidentnie widać, że tam jest nowy kombinezon, który ma już chipy. Na 100 procent. Chip był tam przeklejony. Co to za problem zrobić takie naklejki i wyciągnąć chipa z tych już zachipowanych kombinezonów? Myślę, że Norwegowie robili metodę prób i błędów i doszli do tego, że chip albo przekleili albo przekodowali - rozpoczął swoją analizę słynnych już nagrań z ukrycia Stefan Hula, który od lat prowadzi z żoną firmę szyjącą kombinezony, więc jest jedną z najbardziej kompetentnych osób do wypowiedzi dotyczących afery, która wybuchła na mistrzostwach świata w Trondheim. Reklama

Norwegowie przyznali się do świadomego oszukiwania, zawieszeni zostali trener i szef techniczny. Do tego tamtejszy związek narciarski stracił już jednego ze sponsorów, a drugi tymczasowo zabronił wykorzystywania swojego logotypu. To może być dopiero początek długofalowych konsekwencji.

Stefan Hula mówi o kombinezonach Norwegów. Padł też temat Karla Geigera

Hula podzielił się swoją wiedzą w odcinku podcastu "podSKOK", który prowadzi wraz z Wiktorem Pękalą. - Tamten kombinezon nie ma nawet wszytych gumek tam gdzie jest wycięcie na buta. Niczego tam nie ma - podkreślił. Dodał, że ewentualne kombinowanie z chipami jest trudniejsze do udowodnienia.

Można rozpruwać kombinezon i zszyć potem jeszcze raz, ale wtedy będzie widać, że był już używany. W miejscu gumek na wycięciu na buta kombinezon będzie trochę zmięty. Nie da się nie zobaczyć, że był już zszywany ~ Stefan Hula

Odniósł się także do kontrowersyjnego kombinezonu Karla Geigera, który był na niego zdecydowanie za duży (mowa tu akurat o konkursie na skoczni normalnej, Niemiec skończył na 4. pozycji). - Widać było, że był za duży, ale pewnie umie odpowiednio stanąć do kontroli. W pierwszym skoku może jej nawet nie miał, może nie był zaznaczony na liście. W drugiej serii powinien być, bo znajdował się w pierwszej szóstce. Nie wiemy też, co było sprawdzane, może tylko przepuszczalność, a nie obwody? Stefan Horngacher zaryzykował - zaznaczył. Gdyby wyniki Norwegów zostały skreślone z całych mistrzostw i Lindvik straciłby tym samym tytuł, to do Geigera powędrowałby brąz, a Andreas Wellinger srebro zamieniłby na złoto. W zawodach na obiekcie dużym Geiger występował już w mniejszym kombinezonie, zajął tam dopiero 21. pozycję. Reklama

Jego kombinezon z obiektu normalnego Pękala nazwał "naciąganiem przepisów", a zachowanie Norwegów "perfidnym oszustwem".

Marius Lindvik / JONATHAN NACKSTRAND / AFP / AFP

Karl Geiger / HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP