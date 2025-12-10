Gorąco w Madrycie. Hiszpanie już wiedzą. Real Madryt podjął decyzję ws. Alonso

Real Madryt w maju tego roku rozpoczął nowy projekt, w klubie zakładano, że właśnie zaczyna się era Xabiego Alonso. Hiszpan wszedł do zespołu z nową, bardzo pozytywną energią, która szybko zaczęła dobrze wpływać na zespół. Początek kadencji Hiszpana był naprawdę udany.

Wszystko zmieniło się w listopadzie. Po imponującej wygranej z Valencią na Santiago Bernabeu zaczął się wyraźny kryzys "Królewskich". Pierwsze jego oznaki zobaczyliśmy podczas hitowego spotkania z Liverpoolem, które Real przegrał 0:1. Wynik powinien być jednak wówczas zdecydowanie wyższy.

Wiadomo, co z Xabim. Real Madryt podjął decyzję

Od tego spotkania "Królewscy" w sześciu meczach zanotowali ledwie dwie wygrane. W związku z tym pozycja Xabiego Alonso w klubie zaczęła się trząść w posadach, a hiszpańscy dziennikarze dość zgodnie przyznawali, że kolejny hit Ligi Mistrzów - z Manchesterem City może być ostatnim meczem Alonso na ławce Realu.

Hiszpan na konferencji prasowej został wprost zapytany o to, czy gra o posadę. - Jak mówię, kiedy trenujesz Realu, musisz być przygotowany na wszystkie takie sytuacje i w głowie mam tylko jutrzejszy mecz. Skupiam się na drużynie, boisku i kolejnym meczu - odpowiedział dyplomatycznie.

Więcej informacji w tej kwestii przekazał jeden z najbardziej cenionych madryckich dziennikarzy Jose Felix Diaz. "Jedno jest dziś pewne: najważniejszą osobą odpowiedzialną za sprawy sportowe w Realu Madryt pozostaje Xabi Alonso. Plan zakłada dalszą współpracę, z perspektywą poważnego egzaminu, który czeka go w styczniu" - czytamy w dzienniku "AS". Pierwszy gwizdek meczu z Manchesterem City o 21:00.

Flick: Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Eintrachcie © 2025 Associated Press

W Realu Madryt wybuchł konflikt, który może się skończyć nagłym odejściem Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images AFP

Kylian Mbappe w towarzystwie trenera Xabiego Alonso Chandan Khanna AFP

Xabi Alonso Ricardo Larreina AFP