Zapadła decyzja ws. Rosjan, a teraz to. Oficjalnie wracają, są pierwsze nazwiska

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że przywrócenie do rywalizacji Rosjan i Białorusinów nie jest decyzją podjętą stricte przez Międzynarodową Federację Narciarską. Działacze znaleźli się pod ścianą ze względu na wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Z dumą o zwycięstwie poinformował w grudniu Michaił Diegtiariew, minister w kraju rządzonym przez Władimira Putina. "Teraz FIS jest zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

Polscy kibice już obawiali się obecności któregoś ze skoczków podczas niedawnego Pucharu Świata w Wiśle. Do tego jednak nie doszło, ale niebawem dojdzie do powrotu niektórych zawodników ze wschodniej części Europy w innych dyscyplinach zimowych. FIS oficjalnie utworzyła listę i jak donosi PAP, obecnie znajduje się na niej dziewięć nazwisk. Mowa między innymi o Białorusince Hannie Huskowej, złotej medalistce olimpijskiej z 2018 roku. Niebawem będzie mogła ona powalczyć o udział w przyszłorocznej najważniejszej imprezie czterolecia. Poza tym szansę otrzymają też choćby rosyjscy biegacze narciarscy Sawielij Korostielew i Daria Niepriajewa.

Rosjanie mogą świętować. Powstała już lista, ale jest jeden haczyk

Co oficjalnie trzeba zrobić, by znaleźć się w tym wąskim jeszcze zestawieniu? "Aby otrzymać zgodę, zawodnicy i ich otoczenie nie mogą publicznie popierać wojny ani mieć powiązań z siłami zbrojnymi lub agencjami bezpieczeństwa państwa" - wyjaśnia Polska Agencja Prasowa. Rosjanie oraz Białorusini nie mogą jednak oficjalnie otwierać korków od szampanów. "Sportowcy i działacze reprezentacji mogą mieć trudności z uzyskaniem wiz na wjazd do niektórych krajów, w których odbywać się będą zawody kwalifikacyjne Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, biegowym i dowolnym oraz snowboardzie" - czytamy w tej samej depeszy.

Nie zmienia to faktu, że lista powinna się wydłużać z tygodnia na tydzień. Sportowcy na pewno skorzystają z szansy walki o udział w igrzyskach olimpijskich. Te zdarzają się w końcu tylko raz na cztery lata.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Władimir Putin MAXIM SHIPENKOV AFP

Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowych AFP

Prezydent Rosji Władimir Putin PAVEL GOLOVKIN / POOL AFP