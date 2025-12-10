Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piotr Zieliński na ustach Włochów. Tuż po hicie Ligi Mistrzów

Rafał Sierhej

Piotr Zieliński przeżywa naprawdę dobry czas w barwach Interu Mediolan. Polak zagrał w ostatnich 13 kolejnych spotkaniach z rzędu. W hitowym meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem "Zielu" spędził na boisku 80 minut. Kilkanaście godzin po ostatnim gwizdku reprezentant Polski niespodziewanie znalazł się na ustach Włochów. Wszystko przez nagły komunikat.

Piotr Zieliński przechodził do zespołu Interu Mediolan, aby podbudować swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Z SSC Napoli nie udało mu się bowiem osiągnąć nic wielkiego w rozgrywkach europejskich. Z kolei zespół z Mediolanu w ostatnich latach znacząco poprawił swoją renomę w Europie.

Wystarczy napisać, że Inter zagrał w dwóch z trzech ostatnich finałów Ligi Mistrzów, oba rzecz jasna przegrał. Początki Zielińskiego w Mediolanie należały do trudnych, nie grał wiele, a dodatkowo był także kontuzjowany. Stopniowo budował jednak pozycję w oczach Simone Inzaghiego. Ten nigdy nie postawił na niego zbyt stanowczo.

Zieliński wyróżniony. Wspaniałe słowa o Polaku

Ostatnie miesiące "Zielka" w barwach ekipy z Mediolanu to czas bardzo udany, już pod wodzą nowego trenera - Cristiana Chivu. Polak wystąpił w trzynastu ostatnich spotkaniach Interu z rzędu, w tym także w wyjściowym składzie. Z pewnością najbardziej pamiętny będzie występ w Serie A z Hellasem Veroną.

Wówczas pomocnik reprezentacji Polski popisał się zjawiskowym trafieniem, które nominowane było do gola miesiąca w Serie A. Dzień po hitowym meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem wszystko się rozstrzygnęło. Nagroda trafiła właśnie w ręce reprezentanta Polski, a wszystko ogłoszono w mediach społecznościowych.

"Magiczny wolej Piotra Zielińskiego wygrywa BRAMKĘ MIESIĄCA - listopad!" - napisano na portalu X.com. Zieliński w tym momencie w barwach Interu Mediolan rozegrał łącznie 57 spotkań. Strzelił w nich cztery gole i pięciokrotnie asystował. W tym sezonie uzbierał już cztery udziały przy golach.

