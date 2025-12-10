Piotr Zieliński na ustach Włochów. Tuż po hicie Ligi Mistrzów

Piotr Zieliński przechodził do zespołu Interu Mediolan, aby podbudować swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Z SSC Napoli nie udało mu się bowiem osiągnąć nic wielkiego w rozgrywkach europejskich. Z kolei zespół z Mediolanu w ostatnich latach znacząco poprawił swoją renomę w Europie.

Wystarczy napisać, że Inter zagrał w dwóch z trzech ostatnich finałów Ligi Mistrzów, oba rzecz jasna przegrał. Początki Zielińskiego w Mediolanie należały do trudnych, nie grał wiele, a dodatkowo był także kontuzjowany. Stopniowo budował jednak pozycję w oczach Simone Inzaghiego. Ten nigdy nie postawił na niego zbyt stanowczo.

Zieliński wyróżniony. Wspaniałe słowa o Polaku

Ostatnie miesiące "Zielka" w barwach ekipy z Mediolanu to czas bardzo udany, już pod wodzą nowego trenera - Cristiana Chivu. Polak wystąpił w trzynastu ostatnich spotkaniach Interu z rzędu, w tym także w wyjściowym składzie. Z pewnością najbardziej pamiętny będzie występ w Serie A z Hellasem Veroną.

Wówczas pomocnik reprezentacji Polski popisał się zjawiskowym trafieniem, które nominowane było do gola miesiąca w Serie A. Dzień po hitowym meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem wszystko się rozstrzygnęło. Nagroda trafiła właśnie w ręce reprezentanta Polski, a wszystko ogłoszono w mediach społecznościowych.

"Magiczny wolej Piotra Zielińskiego wygrywa BRAMKĘ MIESIĄCA - listopad!" - napisano na portalu X.com. Zieliński w tym momencie w barwach Interu Mediolan rozegrał łącznie 57 spotkań. Strzelił w nich cztery gole i pięciokrotnie asystował. W tym sezonie uzbierał już cztery udziały przy golach.

