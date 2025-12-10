Ter Stegen ledwo wrócił i już głośno o Niemcu. Film błyskawicznie obiegł sieć

Sytuacja Marca-Andre ter Stegena w ostatnich miesiącach zmieniała się niczym w kalejdoskopie. Jeszcze podczas letniego okna transferowego kibice pragnęli jego odejścia i najwięcej mówiło się o tym, że ten blokuje rejestrację Joana Garcii oraz Wojciecha Szczęsnego. Później Niemiec przeszedł niezbędny zabieg i na długie miesiące zrobiło się o nim ciszej. Aż do teraz.

Golkiper reprezentacji Niemiec wrócił do kadry przy okazji ostatniego spotkania Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt, które FC Barcelona wygrała 2:1. Ostatecznie - jak można było się domyślić, nie odegrał żadnej roli, ale i tak zrobiło się o nim bardzo głośno w mediach społecznościowych. Wszystko przez jego zachowanie na ławce rezerwowych.

Już głośno o zachowaniu ter Stegena. Ledwo wrócił. Nagranie hitem sieci

Na platformie "X" pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać wyraźnie niezadowolonego Niemca ze skwaszoną miną oraz Ferrana Torresa, który się do niego przysiada. Początkowo Hiszpan zdaje się nosić z zamiarem zabrania głosu, ale ostatecznie jednak po prostu siada obok ter Stegena. To wywołało lawinę komentarzy.

Samo nagranie zostało obejrzane już kilkaset tysięcy razy, w zaledwie kilkanaście godzin od momentu jego publikacji. - Ferran chciał zażartować, ale się chyba rozmyślił - żartuje serwis "FCBarca.com".

Dla kibiców FC Barcelony jest to kolejne potwierdzenie, że Niemiec nie wprowadza zbyt dobrej atmosfery do zespołu. Pod jego nieobecność na światło dzienne filmy pokazujące, że Wojciech Szczęsny potrafi czerpać radość z siedzenia na ławce, gdzie np. zaczepiał młodszych kolegów rzucając z nich różnymi przedmiotami i obserwując ich reakcję. Ter Stegen - jak widać - ma zupełnie inne nastawienie.

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images AFP

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PL AFP

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP, Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP