Mistrz świata zaczął mówić o Karolu Nawrockim. Nagle tak nazwał prezydenta
Po zakończeniu kariery sportowej Marcin Możdżonek postanowił wkroczyć do polityki. Dzisiaj jest radnym Olsztyna oraz dołączył do ugrupowania Sławomira Mentzena. W rozmowie na łamach "Radia Olsztyn" były mistrz świata wypowiedział się m.in. o przyszłości Konfederacji. W pewnym momencie wskazał na prezydenta Karola Nawrockiego, wprost mówiąc o roli jaką może odegrać w najbliższych wyborach parlamentarnych.
Przez długie lata jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy pozostawał Marcin Możdżonek. Mierzący aż 211 centymetrów środkowy długo był kluczowym elementem reprezentacji Polski. Z "biało-czerwonymi" sięgnął przede wszystkim po mistrzostwo świata w 2014 roku oraz złoto i brąz mistrzostw Europy.
Kariera Możdżonka była okraszona sukcesami również na niwie klubowej. Ze Skrą Bełchatów trzy lata z rzędu świętował mistrzostwo Polski. Sukcesy siatkarz odnosił również, gdy był związany kontraktem z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ostatecznie sportową karierę Możdżonek zakończył w 2020 roku.
Taki ruch nie oznaczał jednak, że Możdżonek zniknął z życia publicznego. Na sportowej emeryturze były siatkarz zajął się m.in. myślistwem, stając się w 2023 roku prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Urodzony w Olsztynie zawodnik postanowił również wejść w politykę, z czasem łącząc siły z konkretnym ugrupowaniem politycznym.
Zderzenie Możdżonka z polityką nastąpiło przy okazji wyborów samorządowych w 2024 roku. Były siatkarz bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Olsztyna. Lepiej poszło mu w wyborach do Rady Miejskiej i z ramienia komitetu Lepszy Olsztyn objął mandat radnego.
Możdżonek mówi o przyszłości swojej partii. Nagle wskazał na Karola Nawrockiego
Rok później Możdżonek udzielił poparcia startującemu w wyborach prezydenckich Sławomirowi Mentzenowi. Były sportowiec dołączył tym samym do jego partii Nowa Nadzieja, która wchodzi w skład Konfederacji.
Reprezentując to ugrupowanie Możdżonek często gości w mediach, gdzie wypowiada się na bieżące sprawy polityczne. Były sportowiec jest również liderem warmińsko-mazursko-podlaskich struktur partii Nowa Nadzieja.
Na łamach Radia Olsztyn Możdżonek opowiadał m.in. o dalszych planach na przyszłość jego ugrupowania. W pewnym momencie odniósł się do pomysłu zawiązania tzw. paktu senackiego.
Miałoby to być porozumienie zawarte pomiędzy Konfederacją, Prawem i Sprawiedliwością a może również i ugrupowania Grzegorza Brauna. Wspólnie mieliby wystartować w wyborach do Senatu, które odbędą się w 2027 roku. Były mistrz świata w pewnym momencie zaczął mówić o prezydencie Karolu Nawrockim.
- Żeby doszło do takiego paktu senackiego, musiałaby wejść osoba trochę apartyjna. Taką osobą z całą pewnością jest Karol Nawrocki, który mógłby być ojcem chrzestnym takiego paktu senackiego, i wtedy warunki na pewno by się negocjowało dużo lepiej. Mamy dużą wyobraźnię i jesteśmy sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz - stwierdził Możdżónek w Radiu Olsztyn.