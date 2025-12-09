Dramat w drużynie Lewandowskiego. Gwiazdor opuszcza Barcelonę, szokujące doniesienia

Czegoś takiego w FC Barcelona jeszcze nie było. Od jakiegoś czasu hiszpańskie media dawały opinii publicznej do zrozumienia, że problemy psychiczne Ronalda Araujo są poważniejsze, niż mogłoby się wydawać. Teraz nadeszły kolejne szokujące wieści w tej sprawie.

Ronald Araujo jest w fatalnym stanie. Musi opuścić Barcelonę. Udaje się do Izraela

W drużynie Roberta Lewandowskiego obecnie rozgrywa się istny dramat jednego z piłkarzy. Ronald Araujo w wyniku problemów psychicznych musi opuścić Barcelonę - informują tamtejsze media.

Wszystko zaczęło się od przegranego meczu z Chelsea. Choć w niedalekiej przeszłości Ronald Araujo miewał już sytuacje, które również przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy, to był moment, w którym przelała się czara goryczy.

Urugwajski obrońca jako kapitan zespołu obejrzał dwie żółte, a więc w konsekwencji czerwoną kartkę jeszcze w pierwszej połowie meczu Ligi Mistrzów. Tym samym pozbawił Barcę szans na zwycięstwo - londyńczcy wygrali tamto spotkanie aż 3:0.

Piłkarze FC Barcelona na co dzień muszą radzić sobie ze szczególną dożą presją, a problemy z tym zagadnieniem w przeszłości miewali m.in. Bojan Krkić (którego kariera z powodu problemów z nerwami całkowicie się załamała) oraz sam Andres Iniesta - jedna z największych legend w historii klubu.

Teraz ofiarą tej presji padł Ronald Araujo. Hiszpańskie media od jakiegoś czasu informowały, że z Urugwajczykiem jest gorzej, niż można by sądzić. Jego problemy mają być bardzo skomplikowane.

W poniedziałek 8 grudnia pojawiła się nawet informacja, że nie wiadomo, czy Araujo w ogóle zagra jeszcze dla Barcy. Dzień później nadeszły jednak nowe wieści.

Carlos Monfort z katalońskiego "Sportu" poinformował, że Ronald Araujo udaje się na duchową wycieczkę religijną i kulturalną do Tel Awiwu. Piłkarz wybiera się w "duchową podróż", która ma pomóc mu odzyskać siły i wrócić silniejszym.

W mediach społecznościowych szybko zaczęły krążyć zdjęcia przedstawiające Ronalda Araujo na lotnisku.

Rozwiń

FC Barcelona – Athletic Bilbao. Skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports

Ronald Araujo podpisał nowy kontrakt z FC Barcelona. Robert Lewandowski tego pragnął Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie? Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Ronald Araujo PIERO CRUCIATTIAFP AFP