Dramat w drużynie Lewandowskiego. Gwiazdor opuszcza Barcelonę, szokujące doniesienia
Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się bardzo niepokojące wieści dotyczące jednej z gwiazd FC Barcelona. Ronald Araujo, bo o nim mowa, kompletnie załamał się po swoim występie w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea w Londynie. Szukano odpowiedniego rozwiązania jego skomplikowanych problemów psychicznych, aż w końcu zapadła decyja, że Urugwajczyk opuści Barcelonę i uda się do Izraela. Znamy powód.
Czegoś takiego w FC Barcelona jeszcze nie było. Od jakiegoś czasu hiszpańskie media dawały opinii publicznej do zrozumienia, że problemy psychiczne Ronalda Araujo są poważniejsze, niż mogłoby się wydawać. Teraz nadeszły kolejne szokujące wieści w tej sprawie.
Ronald Araujo jest w fatalnym stanie. Musi opuścić Barcelonę. Udaje się do Izraela
W drużynie Roberta Lewandowskiego obecnie rozgrywa się istny dramat jednego z piłkarzy. Ronald Araujo w wyniku problemów psychicznych musi opuścić Barcelonę - informują tamtejsze media.
Wszystko zaczęło się od przegranego meczu z Chelsea. Choć w niedalekiej przeszłości Ronald Araujo miewał już sytuacje, które również przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy, to był moment, w którym przelała się czara goryczy.
Urugwajski obrońca jako kapitan zespołu obejrzał dwie żółte, a więc w konsekwencji czerwoną kartkę jeszcze w pierwszej połowie meczu Ligi Mistrzów. Tym samym pozbawił Barcę szans na zwycięstwo - londyńczcy wygrali tamto spotkanie aż 3:0.
Piłkarze FC Barcelona na co dzień muszą radzić sobie ze szczególną dożą presją, a problemy z tym zagadnieniem w przeszłości miewali m.in. Bojan Krkić (którego kariera z powodu problemów z nerwami całkowicie się załamała) oraz sam Andres Iniesta - jedna z największych legend w historii klubu.
Teraz ofiarą tej presji padł Ronald Araujo. Hiszpańskie media od jakiegoś czasu informowały, że z Urugwajczykiem jest gorzej, niż można by sądzić. Jego problemy mają być bardzo skomplikowane.
W poniedziałek 8 grudnia pojawiła się nawet informacja, że nie wiadomo, czy Araujo w ogóle zagra jeszcze dla Barcy. Dzień później nadeszły jednak nowe wieści.
Carlos Monfort z katalońskiego "Sportu" poinformował, że Ronald Araujo udaje się na duchową wycieczkę religijną i kulturalną do Tel Awiwu. Piłkarz wybiera się w "duchową podróż", która ma pomóc mu odzyskać siły i wrócić silniejszym.
W mediach społecznościowych szybko zaczęły krążyć zdjęcia przedstawiające Ronalda Araujo na lotnisku.