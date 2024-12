Barcelona w zapaści. Jest decyzja w sprawie posady Flicka. Koniec spekulacji

Pod opieką dobrego znajomego odrodził się też Robert Lewandowski. Polak zaczął trafiać do bramki rywali z regularnością, jaką przez lata imponował w Bundeslidze. Efekt? W tej chwili otwiera klasyfikacje strzelców La Liga z 16 golami na koncie.

Tyle że ostatnie tygodnie w wykonaniu "Blaugrany" są na krajowym podwórku fatalne. Z siedmiu ostatnich potyczek wygrała tylko jedną, w dodatku tę bez "Lewego" na murawie. We wszystkich innych spotkaniach traciła punkty - w sumie aż 16.

Barcelona spadła z fotela lidera. Obecnie zajmuje trzecią lokatę, w nowym roku musi gonić obu gigantów z Madrytu. Do Realu traci dwa punkty, do Atletico trzy. Ma jedna na koncie jeden mecz rozegrany więcej.

Co na to prezes Joan Laporta? Jak donosi "Marca", podczas niedzielnego walnego zgromadzenia socios oznajmił, że "zachowuje ślepą wiarę" w potencjał Flicka. To oznacza, że niemiecki szkoleniowiec na razie może spać spokojnie.