Pini Zahavi wchodzi do gry. Koniec "Lewego" jest pewny. Barcelona ma już ofertę

Zawsze kiedy dopada go kryzys formy, z automatu ruszają spekulacje na temat jego potencjalnego następcy . Takie dyskusje wracają na publiczny grunt na tyle często, że w pewnym momencie przestały robić wrażenie. Tym razem jest jednak inaczej.

Zahavi proponuje interes. Nkunku może zastąpić Lewandowskiego w roli egzekutora

Po raz pierwszy do gry wchodzi bowiem agent Lewandowskiego, Pini Zahavi . Jak informuje kataloński Sport, prężny agent zaproponował Barcelonie angaż jednego z prowadzonych przez siebie zawodników. Jest nim Christopher Nkunku , reprezentant Francji (14 gier/ jedna bramka).

27-letni napastnik ma w dorobku tytuł króla strzelców Bundesligi z sezonu 2022/23 (16 goli). Zaraz potem przeszedł do londyńskiej Chelsea , gdzie wiązano z nim ogromne nadzieje. Klub ze Stamford Bridge zapłacił za niego 60 mln euro .

Nkunku w Anglii dosyć szybko nabawił się jednak kontuzji, wymagającej długiego okresu rekonwalescencji. Wrócił już do zdrowia, ale nie jest opcją pierwszego wyboru. Mimo to może się pochwalić całkiem okazałymi statystykami - w bieżącym sezonie rozegrał dla "The Blues" 25 spotkań, zdobył 12 bramek i zaliczył cztery asysty.