Rywal Szczęsnego wykluczony, poruszenie w Barcelonie. Wszystko przez jedno zdjęcie

La Liga. Lewandowski dał popis. Girona ponownie rozbita 4:1

W przeciągu 16 minut dublet ustrzelił Robert Lewandowski , a jego pierwsze trafienie padło w niecodziennych okolicznościach . Wynik na 4:1 ustalił niezawodny w tym sezonie zmiennik - Ferran Torres. "Blaugrana" dzięki zwycięstwu znów odskoczyła w tabeli ligowej Realowi Madryt , który w sobotę wygrał 3:2 z Leganes, a "Lewy" zwiększył przewagę w klasyfikacji najlepszych strzelców nad Kylianem Mbappe do trzech trafień.

Po zakończeniu spotkania zapanowało poruszenie wokół Wojciecha Szczęsnego . 34-latek przedłużył passę kolejnych meczów bez porażki do 18, dzięki czemu zapisał się w historii Barcelony . Żaden inny bramkarz nie wykręcił takiej serii od momentu debiutu. Jeszcze przed meczem z Gironą Szczęsny zrównywał się z Vitorem Baią . Portugalczyk rozpoczął swoją przygodę z "Dumą Katalonii" od 17 spotkań bez porażki w 1996 roku. Do tej pory taką samą serią jak Polak pochwalić mogli się również Reina oraz Giovanni.

Pena i Fati wykluczeni, wszystko przez jedno zdjęcie. Poruszenie w Barcelonie

Wokół bramkarza było także głośno za sprawą nieoczekiwanego wykluczenia Inakiego Peni. Po meczu piłkarze "Barcy" zapozowali do wspólnego zdjęcia, upamiętniającego jubileuszowy występ Erika Garcii. Dla 24-latka było to równo 100. spotkanie w barwach "Dumy Katalonii". Dziennikarze od razy wychwycili, że na zdjęciu zabrakło pomijanego ostatnio regularnie przez Hansiego Flicka Ansu Fatiego . Dopiero kibice w komentarzach zauważyli, że próżno na nim szukać także Inakiego Peni.

Fati natomiast wbrew sugestiom Flicka upierał się na pozostanie w Barcelonie i walkę o miejsce w składzie. Jako że ostatnie spotkanie rozegrał 4 stycznia z Barbastro, w nim również zgasła już chyba nadzieja na to, że jego sytuacja się zmieni i zacznie on otrzymywać minuty od szkoleniowca. 22-latek obok Inakiego Peni jest pierwszym zawodnikiem w kolejce do odejścia.