- Oczywiście, to nie był dobry pomysł na Pogoń. Wykonujemy to, co trener nam każe. Tak trenowaliśmy cały tydzień, tak mieliśmy grać. [...] Najlepsi na świecie nie potrafili z kryzysu wychodzić. City z Guardiolą też mieli kryzys. My teraz kryzys mamy i musi to zaprzestać. [...] Coś się musi zdarzyć. Jeżeli problemem jest Mateusz Żyro, Fran Alvarez czy Rafał Gikiewicz - mogę usiąść na ławce, jestem pierwszy do tego. Ala ja nie widzę swojej winy. Wychodząc na boisko, nie myślisz, czy Daniel Myśliwiec będzie tu 1 lipca. No bez jaj. Przede wszystkim takim słabym meczem przede wszystkim trener za to odpowiada, ale to my robimy błędy - powiedział (cyt. za transfery.info).

