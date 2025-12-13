"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Wilfredo Leon i Ewa Pajor walczą o trzecie miejsce. Zagłosuj!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego celem jest wyłonienie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w głosowaniu odbywającym się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli do 1/8 finału - od tego momentu ich wybrańcy toczą pojedynki w systemie pucharowym.

Za nami już półfinały! W pierwszym z nich Iga Świątek zatriumfowała nad Wilfredo Leonem. W drugim Aleksandra Mirosław pokonała Ewę Pajor. Teraz przyszedł więc czas na starcie Leona i Pajor o trzecie miejsce - wybierz swojego faworyta i oddaj głos w specjalnej ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Wilfredo Leon czy Ewa Pajor - kto powinien zająć trzecie miejsce w plebiscycie?

Wilfredo Leon - przed sezonem 2024/2025 niespodziewanie zdecydował się na transfer do naszej PlusLigi i jak się okazało, był to znakomity ruch. Przyjmujący reprezentacji Polski stanowił o sile Bogdanki LUK Lublin, która pierwszy raz w swojej historii sięgnęła po tytuł klubowego mistrza Polski w siatkówce, a Leon został wybrany MVP całych rozgrywek. Po zakończeniu sezonu klubowego Leon wspólnie z resztą kolegów z drużyny narodowej walczył o medale, najpierw w Lidze Narodów FIVB, a potem także w mistrzostwach świata siatkarzy. Pierwsze rozgrywki zakończył ze złotym krążkiem na szyi, a z mundialu wrócił jako brązowy medalista.

Ewa Pajor - kapitan reprezentacji Polski piłkarek nie tylko miała okazję prowadzić kadrę "Biało-Czerwonych" w historycznych, pierwszych mistrzostwach Europy z udziałem naszej kadry, ale przede wszystkim zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach FC Barcelona. Polka i jej koleżanki wywalczyły - podobnie, jak męska kadra FCB - Superpuchar i Puchar Hiszpanii, a także mistrzostwo kraju. W Lidze Mistrzów z kolei "Blaugrana" musiała uznać wyższość jedynie Arsenalu w wielkim finale. Ponadto Polka pobiła rekord klubu jeśli chodzi o liczbę goli w jednym sezonie - odnotowała dokładnie 43 trafienia.

