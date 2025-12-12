Nagrywali na żywo. Najman zakpił z Gortata. Nie wiedział, co go za chwilę spotka

Ta historia zaczyna się... kilka miesięcy wcześniej. Marcin Gortat gościł wtedy w podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Gospodarze audycji postanowili się zabawić z były koszykarzem i zadali mu pytanie z tabliczki mnożenia: ile to jest 7 x 9?

Gortat poległ. Nie wiedział lub nie był sobie w stanie przypomnieć. "O Jezus Maria..." - westchnął tylko niepocieszony.

Najman dzwoni do Kanału Sportowego. Plan prowokacji był doskonały, ale Gortat nie dał się sprowokować

Marcin Najman musiał oglądać wspomniany podcast. Wrócił do niego w piątkowy wieczór, gdy Gortat był tym razem gościem "Hejt Parku" emitowanego live w Kanale Sportowym.

Były bokser zadzwonił do programu prowadzonego przez Michała Pola i Adama Sławińskiego. Nie improwizował. Dokładnie wiedział, jak chce rozegrać tę scenę.

- Gdybyś miał siedem pudełek, a w każdym po osiem piłek, to ile miałbyś razem piłek? - zapytał ofensywnie Gortata.

Były zawodnik NBA mógł zareagować na sto sposób. Ale wybrał chyba ten najbardziej bezpieczny. Zignorował brawurową prowokację.

Najman zdążył jednak pospieszyć z poprawną odpowiedzią. Po kilku zaczepkach rzucił do słuchawki: - Marcin, 56! To było 56! Pozdrawiam.

Przyjaźni między panami nie będzie. Do klatki MMA też raczej razem nie wejdą. Z akcentem na "raczej".

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Marcin Gortat Jacek Slomion Reporter

Marcin Najman Andrzej Iwańczuk/Reporter East News