Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagrywali na żywo. Najman zakpił z Gortata. Nie wiedział, co go za chwilę spotka

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Do niecodziennej sceny doszło w "Hejt Parku" emitowanym na żywo w Kanale Sportowym. Gdy na fotelu gościa siedział Marcin Gortat, do programu zadzwonił... Marcin Najman. Miał tylko jeden cel - sprowokować i ośmieszyć byłego zawodnika NBA. Plan działania? Dopracowany w szczegółach. Koszykarz dał się zaskoczyć, ale nie poszedł na otwartą wymianę "ciosów".

Dwóch umięśnionych mężczyzn bez koszulek podczas sportowej walki, każdy w osobnym kadrze. Jeden mężczyzna ma długą brodę i tatuaż orła na klatce piersiowej, drugi jest łysy, z wieloma tatuażami oraz reklamami na ciele. Obaj wydają się skoncentrowani.
Marcin Gortat (z lewej) nie pozwolił się sprowokować Marcinowi NajmanowiŁukasz ŻurekNewspix.pl

Ta historia zaczyna się... kilka miesięcy wcześniej. Marcin Gortat gościł wtedy w podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Gospodarze audycji postanowili się zabawić z były koszykarzem i zadali mu pytanie z tabliczki mnożenia: ile to jest 7 x 9?

Gortat poległ. Nie wiedział lub nie był sobie w stanie przypomnieć. "O Jezus Maria..." - westchnął tylko niepocieszony.

Najman dzwoni do Kanału Sportowego. Plan prowokacji był doskonały, ale Gortat nie dał się sprowokować

Marcin Najman musiał oglądać wspomniany podcast. Wrócił do niego w piątkowy wieczór, gdy Gortat był tym razem gościem "Hejt Parku" emitowanego live w Kanale Sportowym.

Były bokser zadzwonił do programu prowadzonego przez Michała Pola i Adama Sławińskiego. Nie improwizował. Dokładnie wiedział, jak chce rozegrać tę scenę.

- Gdybyś miał siedem pudełek, a w każdym po osiem piłek, to ile miałbyś razem piłek? - zapytał ofensywnie Gortata.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Problemy Igi Świątek. Tym razem nie chodzi o tenis. "Kwestie bardzo prywatne"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Były zawodnik NBA mógł zareagować na sto sposób. Ale wybrał chyba ten najbardziej bezpieczny. Zignorował brawurową prowokację.

    Najman zdążył jednak pospieszyć z poprawną odpowiedzią. Po kilku zaczepkach rzucił do słuchawki: - Marcin, 56! To było 56! Pozdrawiam.

    Przyjaźni między panami nie będzie. Do klatki MMA też raczej razem nie wejdą. Z akcentem na "raczej".

    Zobacz również:

    Kylian Mbappe. Jego występ w meczu z Deportivo Alaves ważył się będzie do ostatniej chwili
    La Liga

    "Real rozpada się na kawałki". Dramatyczna sytuacja w Madrycie. Gigant pod ścianą

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
      Marcin Gortat
      Marcin GortatJacek Slomion Reporter
      Marcin Najman
      Marcin NajmanAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja