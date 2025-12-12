Nagrywali na żywo. Najman zakpił z Gortata. Nie wiedział, co go za chwilę spotka
Do niecodziennej sceny doszło w "Hejt Parku" emitowanym na żywo w Kanale Sportowym. Gdy na fotelu gościa siedział Marcin Gortat, do programu zadzwonił... Marcin Najman. Miał tylko jeden cel - sprowokować i ośmieszyć byłego zawodnika NBA. Plan działania? Dopracowany w szczegółach. Koszykarz dał się zaskoczyć, ale nie poszedł na otwartą wymianę "ciosów".
Ta historia zaczyna się... kilka miesięcy wcześniej. Marcin Gortat gościł wtedy w podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Gospodarze audycji postanowili się zabawić z były koszykarzem i zadali mu pytanie z tabliczki mnożenia: ile to jest 7 x 9?
Gortat poległ. Nie wiedział lub nie był sobie w stanie przypomnieć. "O Jezus Maria..." - westchnął tylko niepocieszony.
Najman dzwoni do Kanału Sportowego. Plan prowokacji był doskonały, ale Gortat nie dał się sprowokować
Marcin Najman musiał oglądać wspomniany podcast. Wrócił do niego w piątkowy wieczór, gdy Gortat był tym razem gościem "Hejt Parku" emitowanego live w Kanale Sportowym.
Były bokser zadzwonił do programu prowadzonego przez Michała Pola i Adama Sławińskiego. Nie improwizował. Dokładnie wiedział, jak chce rozegrać tę scenę.
- Gdybyś miał siedem pudełek, a w każdym po osiem piłek, to ile miałbyś razem piłek? - zapytał ofensywnie Gortata.
Były zawodnik NBA mógł zareagować na sto sposób. Ale wybrał chyba ten najbardziej bezpieczny. Zignorował brawurową prowokację.
Najman zdążył jednak pospieszyć z poprawną odpowiedzią. Po kilku zaczepkach rzucił do słuchawki: - Marcin, 56! To było 56! Pozdrawiam.
Przyjaźni między panami nie będzie. Do klatki MMA też raczej razem nie wejdą. Z akcentem na "raczej".