"Real rozpada się na kawałki". Dramatyczna sytuacja w Madrycie. Gigant pod ścianą

"Real Madryt rozpada się na kawałki" - takim tytułem tekst o kłopotach kadrowych "Królewskich" okrasił kataloński "Sport". Z treści dowiadujemy się, że sytuacja personalna stołecznej drużyny jest niemal personalna. W niedzielę zagrają wyjazdowy mecz z Deportivo Alaves.

Jak czytamy, do Vitorii - stolicy Kraju Basków - trener Xabi Alonso będzie musiał zabrać piłkarzy drużyny młodzieżowej. A niektórzy z nich mogą nawet znaleźć się w wyjściowym składzie.

Xabi Alonso pod ścianą. Jeśli przegra, może stracić posadę. Do dyspozycji ma zespół zdziesiątkowany absencjami

W piątek do listy kontuzjowanych dołączył Antonio Rudiger. "Sport" informuje, że jego udział w meczu z Alaves jest prawie na pewno wykluczony. W tej sytuacji jedynym nominalnym defensorem do dyspozycji sztabu szkoleniowego pozostaje Raul Asensio.

Definitywnie poza zespołem są w tej chwili rekonwalescenci: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Eder Militao i Ferland Mendy.

Dean Huijsen ćwiczył z zespołem po niedawnym urazie, ale dopiero zwiększa obciążenia treningowe. Obecność na murawie Eduardo Camavingi też nie jest spodziewana. Karencja kartkowa czeka natomiast natomiast Alvaro Carrerasa, Endricka i Frana Garcię.

Do ostatniej chwili ważyć mają się losy Kyliana Mbappe. Francuz złamał serdeczny palec lewej ręki w poprzednim meczu ligowym. W potyczce z Manchesterem City (1:2) w Champions League nie zagrał jednak z innego powodu. Zmaga się z przeciążeniami mięśniowymi.

Mbappe to aktualny lider klasyfikacji strzelców La Liga. Prowadzi z 16 golami na koncie i sporą przewaga nad resztą stawki. Drugi w zestawieniu jest Ferran Torres z Barcelony. Do tej pory zdobył 11 bramek. Robert Lewandowski zanotował trzy trafienia mniej.

"Duma Katalonii" w sobotę zmierzy się u siebie z Osasuną Pampeluna. Jeśli dzień później Real polegnie w Vitorii, pracę ma stracić Xabi Alonso. Na jego następcę typowany jest Juergen Klopp.

