Partner merytoryczny: Eleven Sports

"Real rozpada się na kawałki". Dramatyczna sytuacja w Madrycie. Gigant pod ścianą

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Fatalne nastroje panują w obozie Realu Madryt przed 17. kolejką La Liga. Na liście przymusowych absencji może znaleźć się aż 11 piłkarzy. Przed wyprawą do stolicy Kraju Basków trener Xabi Alonso - rzekomo już z postawionym ultimatum - będzie miał do dyspozycji tylko jednego nominalnego obrońcę. To oznacza, że po najbliższym weekendzie strata do liderującej Barcelony może wzrosnąć do siedmiu punktów.

Piłkarz w stroju Realu Madryt wykonuje dynamiczne zagranie piłką podczas meczu na stadionie, na pierwszym planie skupienie na twarzy sportowca oraz lecąca piłka, w tle rozmyta publiczność.
Kylian Mbappe. Jego występ w meczu z Deportivo Alaves ważył się będzie do ostatniej chwiliDENNIS AGYEMANNewspix.pl

"Real Madryt rozpada się na kawałki" - takim tytułem tekst o kłopotach kadrowych "Królewskich" okrasił kataloński "Sport". Z treści dowiadujemy się, że sytuacja personalna stołecznej drużyny jest niemal personalna. W niedzielę zagrają wyjazdowy mecz z Deportivo Alaves.

Jak czytamy, do Vitorii - stolicy Kraju Basków - trener Xabi Alonso będzie musiał zabrać piłkarzy drużyny młodzieżowej. A niektórzy z nich mogą nawet znaleźć się w wyjściowym składzie.

Xabi Alonso pod ścianą. Jeśli przegra, może stracić posadę. Do dyspozycji ma zespół zdziesiątkowany absencjami

W piątek do listy kontuzjowanych dołączył Antonio Rudiger. "Sport" informuje, że jego udział w meczu z Alaves jest prawie na pewno wykluczony. W tej sytuacji jedynym nominalnym defensorem do dyspozycji sztabu szkoleniowego pozostaje Raul Asensio.

Definitywnie poza zespołem są w tej chwili rekonwalescenci: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Eder Militao i Ferland Mendy.

Dean Huijsen ćwiczył z zespołem po niedawnym urazie, ale dopiero zwiększa obciążenia treningowe. Obecność na murawie Eduardo Camavingi też nie jest spodziewana. Karencja kartkowa czeka natomiast natomiast Alvaro Carrerasa, Endricka i Frana Garcię.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski już zdecydował. Tu chce rozpocząć nowy sezon. Tego jeszcze nie było

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Do ostatniej chwili ważyć mają się losy Kyliana Mbappe. Francuz złamał serdeczny palec lewej ręki w poprzednim meczu ligowym. W potyczce z Manchesterem City (1:2) w Champions League nie zagrał jednak z innego powodu. Zmaga się z przeciążeniami mięśniowymi.

    Mbappe to aktualny lider klasyfikacji strzelców La Liga. Prowadzi z 16 golami na koncie i sporą przewaga nad resztą stawki. Drugi w zestawieniu jest Ferran Torres z Barcelony. Do tej pory zdobył 11 bramek. Robert Lewandowski zanotował trzy trafienia mniej.

    "Duma Katalonii" w sobotę zmierzy się u siebie z Osasuną Pampeluna. Jeśli dzień później Real polegnie w Vitorii, pracę ma stracić Xabi Alonso. Na jego następcę typowany jest Juergen Klopp.

    Zobacz również:

    Ronald Araujo i Robert Lewandowski. Czy zagrają jeszcze kiedyś w jednej drużynie?
    La Liga

    Płyną dramatyczne wieści z Hiszpanii. Sytuacja jest krytyczna. To ma być koniec

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Liga Konferencji w pigułce: najlepsze gole w 74 sekundy [WIDEO]Polsat Sport
      Mężczyzna ubrany w granatową marynarkę gestykuluje energicznie i krzyczy podczas wydarzenia sportowego na stadionie, w tle rozmyte sylwetki kibiców.
      Xabi AlonsoRicardo LarreinaAFP
      Kylian Mbappe
      Kylian MbappeGUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Zawodnik drużyny atakującej próbuje zdobyć bramkę, oddając strzał głową, podczas gdy bramkarz rywali wykonuje efektowną paradę, broniąc piłkę przed wpadnięciem do siatki. W tle trybuny wypełnione kibicami ubranymi w białe stroje.
      Thibaut Courtois kontra Erling HaalandJUANJO MARTINPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja