Michalczewski wściekł się na Adamka. Wystarczyła jedna wypowiedź. "Tracę do niego szacunek"

Dokładnie 5 kwietnia 2024 roku doczekaliśmy się oficjalnego komunikatu ws. politycznej przygody Tomasza Adamka. Były mistrz świata WBC w wadze półciężkiej kandydował z listy Solidarnej Polski do Parlamentu Europejskiego. Na czele partii stał wówczas Zbigniew Ziobro.

Nazwisko Adamka znalazło się na samym szczycie listy w okręgu śląskim. Podczas kampanii wyborczej Solidarna Polska chwaliła się obecnością popularnego sportowca, który miał przynieść jej korzystny wynik. Ostatecznie pięściarz w swoim okręgu zdobył dokładnie 11 273 głosów, a cała jego partia mogła liczyć na 3,98 proc. głosów.

Adamek uderzył w czuły punkt. Michalczewski nie mógł milczeć

W trakcie rozgłosu po debiucie politycznym Tomasz Adamek udzielał wielu wywiadów, w których tym razem nie skupiano się na jego dokonaniach bokserskich. Wystąpił m.in. w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie nagle "Góral" zaczął mówić o kwestiach światopoglądowych.

W temacie homoseksualistów i mniejszości seksualnych pięściarz miał i nadal ma bardzo stanowcze i konserwatywne stanowisko. - Czy gej, czy lesbijka to jest zdrowe? Mam kontakt z wieloma księżmi-egzorcystami i jest to choroba w stu procentach. Egzorcysta jest dobrym rozwiązaniem dla geja (...) To jest niemożliwością, to jest chore, chcą mieć dzieci, niech sobie urodzą - mówił.

W tamtym czasie na różne wypowiedzi Adamka dotyczące jego opinii na ten temat komentował Dariusz Michalczewski. Nie od dziś wiadomo, że z drugi z legendarnych bokserów jest całkowicie po drugiej stronie barykady. Popularny "Tiger" skrytykował kolegę po fachu za tego typu osądy.

Ludzie, bądźmy tolerancyjni! Co Adamka obchodzi, czy ktoś zmienia płeć, albo że facet z facetem uprawia seks? Dopóki nikogo nie zaczepiają, nie robią nikomu krzywdy, dajmy im spokój. Tomku, weź sobie to do serca!

"Tracę za to szacunek do Tomka Adamka. Już pisałem, że niepotrzebnie poszedł w politykę. Jego kolejne wypowiedzi to potwierdzają. Niektóre są kompromitujące. Miało być poważnie, a zrobił się z tego kabaret" - dodawał, życząc jednocześnie "Góralowi" wszystkiego dobrego.

Oprócz tego Michalczewski podkreślił swój stosunek do tej kwestii: "Dla mnie najważniejszy jest człowiek, a nie to, jakie ma preferencje seksualne. Bądźmy wyrozumiali i walczmy z prawdziwymi zboczeniami".

