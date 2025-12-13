O której skoki w Klingenthal dzisiaj? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich na skoczni HS 140 w Klingenthal odbędzie się dzisiaj o godzinie 15:45. Transmisję na żywo z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny platformie HBO Max. Relacja tekstowa z konkursu i wyniki w Interii Sport.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Skoki w Klingenthal. O której godzinie konkurs Pucharu Świata? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich zawitała w ten weekend do Klingenthal. Polacy udali się do Niemiec w nieco zmienionym składzie, w porównaniu do części Skandynawskiej. Aleksandra Zniszczoła, który startował od początku sezonu, ale nie potrafił wywalczyć choćby punktu, zastępuje Maciej Kot, który z kolei zajął bardzo wysokie 14. miejsce w trakcie niedzielnego konkursu w Wiśle.

Obiekt w Klingenthal, czyli Vogtland Arena o punkcie HS 140 jest dość szczęśliwa dla Polaków. Nasi skoczkowie stawali tutaj na podium łącznie osiem razy.

Trzykrotnie robił to Kamil Stoch, który po razie zajmował 1., 2., i 3. miejsce. Dwukrotnie na podium stawał Adam Małysz, który raz był drugi, a raz trzeci. Ponadto zwycięstwo w pamiętnym jednoseryjnym konkursie w 2013 roku wywalczył Krzysztof Biegun. Poza tym Polacy dwukrotni zwyciężali w konkursach drużynowych w 2016 i 2019 roku. W obu zawodach w składzie naszego zespołu startował Stoch, także można powiedzieć, że łącznie pięć razy stawał na podium podczas rywalizacji na Vogtland Arenie.

