Kiwior dostał nieoczekiwaną szansę od losu. Arteta komentuje. "Niezawodny"

Jakub Kiwior w tym sezonie w Arsenalu ma jeszcze większe problemy, niż to miało miejsce w poprzednich rozgrywkach. Mimo tego Polak jest w stanie zbierać minuty dzięki kontuzjom swoich rywali do miejsca w składzie. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Kiwior zagra u boku Williama Saliby w dwumeczu z Realem Madryt. Kontuzji nabawił się bowiem Gabriel. - Dobrą stroną Jakuba jest to, że jest bardzo niezawodny - tak postawę Kiwiora skomentował Mikel Arteta.