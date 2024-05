Glik poczuł się urażony. Boniek wie, co się stało. Wszystko powiedział

Zbigniew Boniek zdradził co rzekomo działo się w szatni Cracovii

Nowe światło na sprawę rzucił niedawno Zbigniew Boniek. Działacz mający świetne kontakty w środowisku rozeznał się w tym temacie i podczas programu "Prawda Futbolu" przekazał jakie wieści do niego dotarły. "Ostatnie dni nie były podobno najlepsze dla prezesa Cracovii. Ja do niego nic nie mam, nie znam go. Prawda jest jednak taka, że podobno wczoraj wszedł do szatni i miał problemy do piłkarzy o to, że oni rzekomo ułożyli się, że im to było na rękę, a on stracił jako klub 400 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że chodziło mu o pozycję na koniec sezonu w tabeli. Zraził tym chyba do siebie całą szatnię" - oznajmił prosto z mostu piłkarski działacz.