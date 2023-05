Wisła Kraków przed ogromną szansą. Zrobi wielki krok?

Wisła Kraków stoi przed wielką szansą. Jeśli wygra ostatnie dwa spotkania, awansuje do Ekstraklasy. Pierwsze, z Zagłębiem Sosnowiec, właśnie trwa. Śledź ten mecz na żywo z Interią. Transmisja spotkania w Polsacie Sport, stream on line na Polsat Box Go.