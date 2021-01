NBA. Siódme z rzędu zwycięstwo Utah Jazz

Siódme z rzędu zwycięstwo w lidze NBA odnieśli koszykarze Utah Jazz. W czwartek we własnej hali pokonali New Orleans Pelicans 129:118 i awansowali na drugie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Ustępują jedynie broniącym tytułu Los Angeles Lakers.

Jazz słabo zaczęli spotkanie i na początku drugiej kwarty przegrywali już różnicą 16 punktów. Stratę zdołali jednak zniwelować jeszcze przed przerwą, a później kontynuowali bardzo dobrą grę.



"Na początku sezonu również zdarzały się nam mecze, które zaczynaliśmy słabo. Teraz jednak potrafimy się pozbierać i odzyskać kontrolę" - przyznał rozgrywający gospodarzy Donovan Mitchell, który zdobył 36 punktów.



Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Zion Williamson - 27 pkt.

Jazz mają na koncie 11 zwycięstw i cztery porażki, a bilans Lakers to 12-4. Minionej nocy w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu "Jeziorowcy" pokonali na wyjeździe mających wielkie aspiracje Milwaukee Bucks 113:106.



Lakers podobnie jak Jazz przejęli inicjatywę tuż przed końcem pierwszej połowy. Po przerwie nawet na moment nie stracili prowadzenia. Do wygranej poprowadził ich LeBron James - 34 pkt i osiem asyst.



W pokonanym zespole bardzo dobrze zagrał grecki skrzydłowy Giannis Antetokounmpo - 25 pkt i 12 zbiórek. Różnicą okazała się postawa rezerwowych. Ci z Bucks zdobyli tylko 16 punktów, a zawodnicy z ławki Lakers powiększyli konto swojej ekipy o 31 pkt.



"Wciąż musimy pracować nad sobą - lepiej rzucać, lepiej bronić, lepiej zbierać. Mówiąć krótko musimy we wszystkim stać się lepsi" - podkreślił Antetokounmpo.



W trzecim czwartkowym spotkaniu New York Knicks pokonali na wyjeździe Golden State Warriors 119:104. Dla nowojorczyków najwięcej punktów - 28 - zdobył RJ Barrett, co jest jego rekordem kariery. W ekipie "Wojowników" prym wiódł Stephen Curry - 30 pkt.

