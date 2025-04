Tuż po zakończeniu spotkania Madison Keys - Anna Kalinska, na obiekcie Arantxa Sanchez Stadium pojawiła się Coco Gauff. Rozstawiona z "4" tenisistka walczyła o awans do czwartej rundy WTA 1000 w Madrycie ze swoją rodaczką - Ann Li. A to oznaczało, że któraś z Amerykanek musi się pożegnać z singlową rywalizacją w stolicy Hiszpanii. Po drobnych problemach na początku, mistrzyni US Open 2023 opanowała sytuację na korcie i w pewnym momencie wygrała osiem gemów z rzędu. Ostatecznie czwarta rakieta świata triumfowała 6:2, 6:3.