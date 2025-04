Nie przyjechał na mecz, wolał zostać w hotelu. Ostra reakcja klubu

Mroczka dojechał do Krakowa, ale nie wychylił nosa z hotelu

Nikt nie wie, dlaczego Mroczka zadał sobie tyle trudu, by dojechać do Krakowa, a potem nawet nie zajrzał na stadion. Gdyby na miejscu nie było Bartosza Szymury, to byłby dopiero skandal. Wówczas Speedway Kraków mogłaby być ukarana walkowerem, bo nie miałaby kompletnego składu.

PZM już dostał wniosek Speedway Krakowa o rozwiązanie kontraktu z Mroczką

W krakowskim klubie już nie chcą się zastanawiać nad tym, co takiego stało się Mroczce, że na kilometr przed dotarciem do celu nagle się rozmyślił i "wystawił" zespół. To się już jednak nie powtórzy. Z naszych informacji wynika, że Speedway Kraków złożyła do Polskiego Związku Motorowego stosowne papiery.