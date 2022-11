Mamo, bo mnie udusisz!

Marian Kmita: Przygotujmy się na radosne duszenie w środę

Oni też kibicowali "swoim", w tym drugim przypadku, tym bardziej, że nie mają swojej drużyny na katarskim Mundialu. Ba, mój przyjaciel Sławek, od lat zamieszkujący okolice Munster, twierdził po meczu, że niemieckie komentarze też były bardzo przychylne Polakom. Doniósł uprzejmie, że miłość do Pana Roberta po wyjeździe z Monachium, wcale Niemcom nie przeszła, i że "Scezny" to klasa światowa, a karny był bardzo mocno naciągnięty. Tak więc, po wczorajszym zwycięstwie radość sympatyków naszej drużyny opanowała cały świat, co nie powinno nam zaciemnić ogólnego obrazu, że do piłkarskiego ideału to jeszcze naszym graczom sporo brakuje. Piękna bramka Piotra Zielińskiego, bramka, słupek i stuprocentowa sytuacja Pana Roberta i poprzeczka Arkadiusza Milika to jedno, ale to co wyprawiało się w naszym polu karnym pomiędzy 50 a 63 minutą drugiej połowy to drugie. I to drugie jest groźniejsze, bo mam wrażenie, że w tamtym momencie to sam Pan Bóg bronił polskiej bramki razem z Wojciechem Szczęsnym i Kamilem Glikiem.