Jego dramat na boisku widział cały świat. Trybuny zamarły, potem wszystko było już jasne

Piłkarskie mistrzostwa świata 1994 kończyły pewną erę w dziejach mundiali - były ostatnim w tym przypadku turniejem, w którym udział brały tylko 24 drużyny. Czołowe reprezentacje świata zapełniały stadiony na całej szerokości Stanów Zjednoczonych - od wybrzeży Kalifornii po Massachusetts.

W ich gronie było trzech debiutantów - Grecja, Nigeria (będąca u progu swojego historycznego sukcesu - złota IO 1996) oraz Arabia Saudyjska (dziś już bardzo częsty uczestnik mistrzostw). Zabrakło za to futbolowych gigantów - Anglii oraz Francji, a do tego z awansu nie mogli się cieszyć sensacyjni mistrzowie Europy z 1992 roku, Duńczycy.

Jednym z faworytów do sięgnięcia po puchar, jeśli mówimy o ekipach ze "Starego Kontynentu", była bez dwóch zdań ekipa włoska, która cztery lata wcześniej, na swoim terenie, wywalczyła najniższy stopień podium.

'Squadra Azzurra", dowodzona wówczas przez Arrigo Sacchiego, pełna była gwiazd - wystarczy wymienić Baresiego, Albertiniego, Zolę, Maldiniego czy w końcu Roberto Baggio, będącego u szczytu kariery. Początek turnieju nie był jednak dla Włochów łatwy.

Zawiła droga Włoch do finału MŚ 1994. Ledwo osiągnęli fazę pucharową

Italia zaczęła rywalizację w grupie E od sensacyjnej porażki z Irlandią - jedynego gola w meczu zdobył wówczas Ray Houghton. Potem - na swoje szczęście - podopiecznym Sacchiego udało się wygrać z kolei 1:0 z Norwegami, a na koniec zremisowali 1:1 z Meksykiem. Zajęli trzecie miejsce w tabeli, ale to wówczas wystarczyło, by przejść do fazy pucharowej.

W 1/8 finału udało im się wyeliminować ambitnych Nigeryjczyków (2:1), choć dopiero po dogrywce - bohaterem został Roberto Baggio, autor dubletu, który bramkę wyrównującą zdobył w minucie 88., a decydującego gola w minucie 100. W ćwierćfinale z kolei wszystko udało się zamknąć w podstawowym czasie gry - 2:1 z Hiszpanią i kolejne trafienie Roberto oraz... Dino Baggio.

W półfinale R. Baggio zanotował znowu dublet, a "Squadra Azzurra" przerwała marzenia złotej generacji bułgarskiego futbolu, na czele z Christo Stoiczkowem, późniejszym królem strzelców (wespół z Olegiem Salenką). Kolejne 2:1 - i było po wszystkim.

Nadszedł w końcu dzień finału - 17 lipca 1994 roku, a w nim Włosi zmierzyli się z inną niezwykłą drużyną - Brazylią dowodzoną przez Carlosa Alberto Parreirę. Bebeto, Dunga, Romario - to tylko niektórzy piłkarze, którzy znaleźli się w wyjściowej jedenastce "Canarinhos".

90 minut gry nie przyniosło rozstrzygnięcia, 120 również niczego nie wyjaśniło. Losy mistrzostwa miały zostać przypieczętowane dopiero w serii rzutów karnych. To był dosłownie sportowy thriller.

Piłkarski świat wstrzymał oddech. Losy mundialu spoczęły na barkach Roberto Baggio

Dla Italii wszystko zaczęło się fatalnie - Baresi uderzył wysoko ponad poprzeczką, nie wytrzymując najwyraźniej ciśnienia. Wkrótce potem jednak Brazylijczycy również zanotowali potknięcie - Marcio Santos co prawda uderzał w światło bramki, ale świetnie interweniował Gianluca Pagliuca.

Potem nastąpiła już jednak seria kapitulacji bramkarzy, zarówno Pagliuki, jak i Claudio Taffarela. "Jedenastki" wykorzystywali Albertini, Romario, Evani oraz Branco. Dopiero wówczas nastąpił kolejny wstrząs - uderzenie Daniele Massaro zostało wybronione, a zaraz potem swoją próbę z wapna wykorzystał Dunga, kapitan Brazylijczyków.

To sprowadzało się do jednego - jeśli Włochy miały się jeszcze ocalić, to następny w kolejce Roberto Baggio nie mógł się pomylić. Wypełnione do ostatniego miejsca Rose Bowl w Pasadanie na moment zamarło. Ówczesna gwiazda Juventusu stanęła naprzeciw Taffarela i...

...i zrobiła dokładnie to, co wcześniej Baresi. Futbolówka powędrowała ponad poprzeczkę i to był koniec. Z trybun podniosła się wrzawa, a "Canarinhos" zaczęli huczne świętowanie. Cały świat widział zdruzgotanego Baggio, który spuścił głowę i stał chwilę osamotniony w polu karnym, bez dwóch zdań przytłoczony tym, co się właśnie wydarzyło.

Wicekrólowi strzelców tamtego mundialu, zdobywcy Złotej Piłki za rok 1993, człowiekowi, który przez lata stanowił o sile m.in. "Starej Damy" nigdy już nie udało się sięgnąć po najwyższy laur z drużyną narodową. Po raz ostatni w charakterystycznej, niebieskiej koszulce wybiegł na murawę w sparingu z Hiszpanią w kwietniu 2004 roku. Choć w piłce osiągnął naprawdę wiele, to tamten moment, gdy obserwował, jak jego strzał zmierza ponad bramkę na Rose Bowl, zostanie z nim zapewne na zawsze.

Roberto Baggio AFP

