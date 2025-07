- Finał przeniósłbym na klimatyzowany stadion z dachem i najlepiej w chłodniejszą porę roku. Jedyne, co można teraz zrobić, to przejść na chłodniejszą porę dnia. Z perspektywy termiczno-fizjologicznej, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i wydajnościowych, chciałbym rozpocząć mecze tak wcześnie, jak to możliwe, ale rozumiem zastrzeżenia logistyczne - powiedział. Profesor przyznał, że zagrożeni w trakcie wysokich temperatur nie tylko są piłkarze, ale również sędziowie i kibice.