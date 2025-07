Pięć goli, nieuznana bramka i zmierzch potęgi. Niemcy w Bernie zszokowali cały piłkarski świat

Już cztery lata później swoiste obostrzenia jednak zelżały, a na MŚ 1954 awansowała kadra Republiki Federalnej - powiedzieć jednak, że nie była faworytem, to jak nic nie powiedzieć. "Die Mannschaft" 16 lat po swoim ostatnim mundialu , będąc przedstawicielem kraju zrujnowanego przez przegraną wojnę, było bardziej kandydatem do prędkiego pożegnania się ze zmaganiami. A jednak... podopieczni trenera Seppa Herbergera tanio skóry nie sprzedali.

Dla Niemców też nie było specjalnej litości - Węgry wygrały tu 8:3, a starcie było absolutnym popisem Sandora Kocsisa, autora czterech trafień . To skomplikowało sytuację kadry Herbergera, która zgodnie z ówczesnym systemem gier musiała podejść do swoistego rewanżu z Turkami w ramach barażu.

Jedną z tajnych przewag Niemiec Zachodnich były buty Adidas, które nosili. Ważyły połowę tego co tradycyjne angielskie buty noszone przez Węgrów i co najważniejsze, miały wykręcane korki, które można było zmieniać w zależności od warunków pogodowych

Wynik został otworzony w 6. minucie przez - a jakże - Ferenca Puskasa. Dwie minut potem do siatki trafił też Zoltan Czibor i pewnie wielu kibicom zgromadzonym na stadionie przeszło przez myśl, że może dojść tu do pogromu.

Potem przez długi czas wynik się nie zmieniał - aż nadeszła 84. minuta, kiedy to Rahn przyjął futbolówkę przed polem karnym, lekko podprowadził ją do przodu, po czym bezwzględnie pokonał Gyulę Grosicsa . Madziarzy mieli prawo być zdruzgotani, ale podjęli się jeszcze próby ratowania sytuacji - w 87. minucie Puskas zdobył kolejnego gola, ale... odgwizdano spalonego. Chwilę potem było już po wszystkim.

Fritz Walter odebrał później Złotą Nike i tym samym mógł świętować ze swymi kolegami dokonanie jednego z największych zwrotów akcji w dziejach piłki nożnej. Mecz, który do historii przeszedł jako "Cud w Bernie" był jednocześnie początkiem zmierzchu węgierskiej potęgi piłkarskiej - trener Sebes ostatecznie pożegnał się z kadrą w 1956 roku i - choć zapisał na swym koncie mistrzostwo olimpijskie - to do końca życia mógł czuć pewien niedosyt. "Złota Jedenastka" przez wielu jest do dziś uznawana za najlepszą ekipę, która nie sięgnęła po złoto MŚ...