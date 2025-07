Polecą czy nie polecą? To pytanie zadawali sobie w ostatnich dniach fani FC Barcelona , śledząc ciągle pojawiające się doniesienia w sprawie azjatyckiego tournée. Ostatecznie po wielu zawirowaniach i kilku zwrotach akcji cała drużyna "Dumy Katalonii" wyleciała do Japonii , by zgodnie z pierwotnym planem rozegrać niedzielny mecz z Vissel Kobe, stanowiący dla ekipy Hansiego Flicka pierwszy test przed nowym sezonem.

Po starciu z Vissel Kobe FC Barcelona będzie kontynuowała swoją podróż do Azji, udając się do Korei Południowej. Tam rozegra dwa kolejne mecze towarzyskie, mierząc się z FC Seoul (31 lipca) oraz Daegu FC (4 sierpnia). Następnie wróci do kraju, by 10 sierpnia zmierzyć się z Como z Pucharze Gampera. Dla ekipy Hansiego Flicka będzie to ostatni sprawdzian przed inauguracją walki o obronę tytułu mistrza Hiszpanii w rozgrwykach LA Liga.