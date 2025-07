42 sekundy i po walce. Nawet Gołota nie kończył tak szybko. "Okrutny prawy"

Co za nokaut! Walka trwała zaledwie 42 sekundy

W trakcie gali odbyły się łącznie cztery pojedynki. N ajwięcej mówi się jednak o starciu Emiliano Vargasa i Alexandra Espinozy. 21-letni Amerykanin pochodzenia meksykańskiego rozprawił się ze swoim rywalem w 42 sekundy. Znokautował on Wenezuelczyka mocnym prawym prostym. Espinoza próbował się jeszcze podnieść po ciosie, ale nie był w stanie.

- Okrutny prawy zapewnił wygraną Vargasowi - napisali dziennikarze "The Ring" w opisie filmu z walki.

- Espinoza to najbardziej doświadczony zawodnik, z jakim kiedykolwiek walczyłem. Byłem gotowy na 15 rund. To błogosławieństwo, że mogłem skończyć walkę tak szybko. Nie płacą mi za nadgodziny, więc musiałem to zrobić szybko. Jestem gotowy na walkę na najwyższym poziomie - powiedział 21-latek w rozmowie z ESPN.