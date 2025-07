Medal dla Polski, komentator mówił o sensacji. Wielka pogoń od pierwszego okrążenia

To srebro wywalczyła sztafeta pań, broniąca tytułu wywalczonego dwa lata temu w chińskim Chengdu. W sobotnim półfinale najlepsze nasza specjalistki od dystansu jednego okrążenia, mogły trochę odpocząć, pobiegły zaś m.in. Martyna Guzowska, Edyta Bielska i Julia Słocka. Dwie ostatnie to wieloboistki, w Bochum były w swojej wymagającej konkurencji bardzo blisko medali, zwłaszcza Bielska. A teraz je zdobyły, bo już sam udział w biegu eliminacyjnym do tego wystarczył. Polki pewnie awansowały do finału, w nim ich koleżanki dokonały reszty.