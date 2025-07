Cenzura w akcji, a tu Polacy utarli nosa "ruskim" na Camp Nou. Ten mecz jest nie do zapomnienia

Mistrzostwa świata 1978 skończyły się dla reprezentacji Polski pewnym niedosytem, bo cztery lata po tym, jak "Orły Górskiego" zajęły na mundialu trzecie miejsce, w Argentynie udało się dojść "tylko" do drugiej rundy zmagań.

W 1982 roku kibice liczyli więc, że tym razem uda się skutecznie nawiązać do mundialu z RFN - i jak pokazała historia, zawodnicy dowodzeni przez Antoniego Piechniczka faktycznie okazali się koniec końców trzecią drużyną globu . Po drodze do tego sukcesu nie brakowało jednak trudów i... politycznych napięć.

W drugiej fazie w grupie znajdowały się już tylko trzy zespoły - i Polacy trafili na Belgię oraz ZSRR . Jeśli mowa o współzawodnictwie z "Czerwonymi Diabłami", to zostało ono zapamiętane przede wszystkim jako wielki pokaz formy Zbigniewa Bońka, który zdobył hat-tricka - po nieco ponad 50 minutach gry Belgowie byli już na kolanach. Skończyło się 0:3.

Nie ma co jednak ukrywać - wszyscy kibice "Biało-Czerwonych" bez dwóch zdań czekali bardziej na starcie z Sowietami, marząc o tym, by udało się utrzeć nosa znienawidzonemu "Krajowi Rad" . Wszystkie piłkarskie konfrontacje z ZSRR budziły dodatkowe, podszyte polityką napięcie, natomiast wówczas okoliczności były naprawdę szczególne - w Polsce wówczas wciąż trwał stan wojenny, zniesiony oficjalnie dopiero 22 lipca 1983 roku, czyli w obchodzone wówczas komunistyczne Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Na stadion wniósł je Pascal Rossi-Grześkowiak, syn Francuza i Polki, silnie zaangażowany w działania "S" poza granicami kraju. Miejscowa policja zdjęła je dopiero w momencie, gdy trwała już druga połowa potyczki - wszystko z powodu interwencji radzieckiego ambasadora w Hiszpanii. Jak wspominał po latach całe to zamieszanie w wywiadzie dla Jacka Stańczyka z portalu "WP SportoweFakty" Rossi-Grześkowiak, publiczność, gdy zobaczyła wówczas, co się święci, zaczęła wznosić okrzyki na cześć Polski i "Solidarności".

Władze PRL, spodziewając się politycznych demonstracji, nakazały odtworzenie spotkania z małym poślizgiem – tak, by realizator przy Woronicza, za każdym razem, gdy w kadrze pojawi się jakiś transparent, zdążył wstawić wcześniej przygotowany neutralny obraz z trybun

Mecz ZSRR - Polska zakończył się ostatecznie... remisem 0:0. Sowieci potrzebowali jednak do awansu zwycięstwa, a "Orłom" wystarczał tu podział punktów, więc to właśnie oni przedarli się do półfinałów.