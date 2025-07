Mistrzyni US Open została mamą po raz trzeci. Hurkacz i Sabalenka zareagowali

Caroline Wozniacki nie chce kończyć z tenisem. Choć obecnie ma sporo zmartwień na głowie związanych z nowo narodzonym synkiem, to wciąż myśli o powrocie do gry. 35-latka grała jeszcze w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu, a także w ubiegłorocznym US Open. Kto wie, możliwe, że niebawem znów zobaczymy ją na korcie.