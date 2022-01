Starcie o tytuł mistrza królewskiej kategorii wagowej wzbudzał wielkie emocje. Ngannou bronił pasa po raz pierwszy. Po tytuł sięgnął w marcu 2021 roku nokautując Stipe Miocica. Słynący z potężnego ciosu "Predator" miał na swoim koncie serię pięciu wygranych przed czasem. Dodajmy, że Kameruńczyk nigdy nie wygrał walki decyzją. Wszystkie jego zwycięstwa to wygrane przed końcowym gongiem. Ngannou stanął przed bardzo trudnym wyzwaniem. Tytuł spróbował mu odebrać Ciryl Gane.

Francis Ngannou nie znokautował rywala. Wygrał na UFC 270 dzięki zapasom

Kariera Francuza rozwija się błyskawicznie. "Bon Gamin" debiutował w MMA w sierpniu 2018 roku. W ponad trzy lata dotarł na szczyt królewskiej kategorii wagowej. W dziesiątej zawodowej walce pokonał Derricka Lewisa przez TKO i sięgnął po tytuł tymczasowego mistrza UFC. Podczas UFC 270 Gane chciał zunifikować swój tytuł. 31-latek znany jest ze swojego nietypowego stylu walki jak na zawodnika wagi ciężkiej. Paryżanin jest bardzo mobilny i bazuje na pracy na nogach.

Co ciekawe, obaj zawodnicy trenowali niegdyś w jednym klubie i sparowali ze sobą. Ich starcie zapowiadało się pasjonująco. Słynący z piekielnie silnych ciosów Ngannou tym razem nie znokautował swojego rywala, a zwycięstwo odniósł dzięki zapasom i obaleniom. Pojedynek trwał na pełnym dystansie. Sędziowie punktowali 48-47, 48-47, 49-46, 49-46 na korzyść Kameruńczyka, który obronił pas.

W co-main evencie doszło już do trzeciego starcia pomiędzy Brandonem Moreno a Deivesonem Figueiredo. W pierwszej walce byliśmy świadkami remisu, natomiast drugi pojedynek wygrał Moreno poprzez duszenie zza pleców. Stawką był pas w kategorii muszej. W kolejnej batalii tym razem lepszy poprzez jednogłośną decyzję sędziów okazał się Figueiredo, co może oznaczać, że niedługo dojdzie do czwartej walki między nimi.

UFC 270. Wyniki

120,2 kg: Francis Ngannou (17-3, 12 KO, 4 SUB) - Ciryl Gane (10-1, 4 KO, 3 SUB) - jednogłośną decyzją sędziów

61,2 kg: Brandon Moreno (19-6-2, 3 KO, 11 SUB) - Deiveson Figueiredo (21-2, 9 KO, 8 SUB) - jednogłośną decyzją sędziów

77,1 kg: Michel Pereira (27-11, 10 KO, 7 SUB) - Andre Fialho (14-4, 11 KO, 1 SUB) - jednogłośną decyzją sędziów

61,2 kg: Said Nurmagomedov (15-2, 4 KO, 4 SUB) - Cody Stamann (19-5, 6 KO, 2 SUB) - poddanie w 1. rundzie

77,1 kg: Michael Morales (13-0, 10 KO, 1 SUB) - Trevin Giles (14-4, 6 KO, 5 SUB) - TKO w 1. rundzie