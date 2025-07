Mamed Chalidow nagle zmienił zdanie. Przekazał o swojej przyszłości, to pewne

Z ostatnich wypowiedzi osób decyzyjnych w federacji KSW wynika, że Mamed Chaldiow nie ma zamiaru kończyć jeszcze swojej kariery i niebawem znów zobaczymy go w oktagonie. Nie jest jednak tajemnicą, że jego sportowa emerytura zbliża się wielkimi krokami. Chalidow ma nawet plan na to, co może na niej robić i jak się okazuje, zmienił zdanie w tej kwestii. Kiedyś wydawało mu się to nie możliwe, a dziś widzi siebie w roli trenera.