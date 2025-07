Polski mistrz olimpijski na deskach. Zaskakujący koniec, potem ogłosił ws. przyszłości

W walce wieczoru gali Babilon MMA 53 zmierzyli się dwaj wiekowi zawodnicy . Zarówno Szymon Kołecki, jak i Marcin Łazarz skończyli już czterdzieści lat, ale nawet to nie przeszkadza im w dawaniu spektakularnych pojedynków. Taka też była konfrontacja w piątkowy wieczór. Co prawda eksperci faworyzowali mistrza olimpijskiego sprzed lat. Sport kocha jednak niespodzianki. Jako triumfator oktagon opuścił fighter z Białogardu.

Szymon Kołecki starał się kontrolować starcie, lecz jego wysiłki na nic się zdały. Wreszcie Marcin Łazarz poczuł krew w drugiej rundzie. Były olimpijczyk zachwiał się na nogach i 42-latek błyskawicznie to wykorzystał . W końcu do akcji wkroczył sędzia, który widząc dobijającego rywala underdoga zakończył starcie. Oławianin poniósł tym samym dopiero drugą porażkę w mieszanych sztukach walki. Poprzednio w 2018 roku rozprawił się z nim Michał Bobrowski.

"Mówi się, że lepiej brzydko wygrać niż pięknie przegrać. Wołałbym dzisiaj brzydko wygrać niż pięknie przegrać. Taki jest ten sport. Wchodząc do klatki nigdy nie boję się przegrać. Nie mam z tym problemu, jeśli dam z siebie wszystko. To jest gra błędów. Jak się popełni błąd, to przeciwnik zaraz to wykorzysta. Robiłem co mogłem. 44-letni facet, nie oczekuję już nie wiadomo czego" - powiedział Szymon Kołecki w rozmowie zaraz po walce.