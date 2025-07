Michał Winiarski bohaterem, dokonał niemożliwego. Kapitalny powrót w meczu z gigantem

Piątek był dniem wolnym dla zespołu, a do gry powrócili w sobotę, gdy zmierzyli się z faworyzowanymi przed meczem Amerykanami. Spotkanie rozpoczęło się od dwóch punktów rywali, lecz z czasem niemieccy zawodnicy grali coraz lepiej, co pozwoliło im wyjść na prowadzenie 10:9 . Gra przez długi czas toczyła się punkt za punkt.

Świetnie w drużynie Winiarskiego spisywali się trzej gracze, Tobias Krick, Erik Rohrs i Tobias Brand. W kluczowym momencie to właśnie oni wzięli ciężar gry na swoje barki, dzięki czemu ich drużyna prowadziła 21:17. Przewagi tej nie oddali już do końca seta i wygrali go 25:22.