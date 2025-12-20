W niedzielę dojdzie do hitu hiszpańskiej LaLiga - obrońcy tytułu i liderzy tabeli z Barcelony pojadą na stadion trzeciego w stawce Villarrealu. Choć od 2008 roku "Duma Katalonii" wygrała 13 z 17 meczów na Estadio de la Ceramica, a po raz ostatni przegrała tam w październiku 2007 r., to z pewnością "Żółta Łódź Podwodna" w obecnej dyspozycji może być dużym zagrożeniem.

Podopieczni Marcelino po 15 konfrontacjach mają aż 35 punktów, co w takim tempie na koniec sezonu dałoby aż 88-89 oczek, które mogłyby oznaczać realną walkę o mistrzostwo kraju. To jednak matematyka. Najważniejsze jest boisko, a na nim ponownie ma pojawić się Robert Lewandowski.

Lewandowski wrócił do zdrowia. Hansi Flick przemówił na konferencji prasowej

Polski napastnik przesiedział na ławce rezerwowych mecz z Osasuną, z trybun obejrzał ten z Guadalajarą. Miał miały problem mięśniowy, ale w piątek odbył już pełny trening z resztą zespołu. Wszyscy spodziewali się powrotu w niedzielę. Tak też się stanie. Na sobotniej konferencji prasowej Hansi Flick potwierdził, że nasz rodak zażegnał dyskomfort. Niemiec podkreślił brak ryzyka co do doboru składu kilka dni temu w Copa del Rey.

Jest gotowy do gry, jest opcją na jutro. W Pucharze Króla nie chcieliśmy podejmować ryzyka. Może grać i to dobra wiadomość

Jak dotąd "Lewy" ma "w nogach" w tym sezonie 888 minut - 640 z nich w LaLiga, 248 w Champions League. Po raz ostatni kibice oglądali go w akcji 9 grudnia przeciwko Eintrachtowi Frankfurt na Camp Nou.

Hansi Flick JAVIER BORREGOSpain DPPIDPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski Jose Breton East News

Hansi Flick PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP AFP