Smutne wieści w sobotni poranek przekazał Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. W wieku 60 lat zmarł Maciej Łasicki, jeden z najbardziej utytułowanych polskich wioślarzy. PZTW w pożegnalnym wpisie poinformował o jego śmierci.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Macieja Łasickiego, brązowego medalisty igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992) w czwórce ze sternikiem oraz trzykrotnego medalisty mistrzostw świata. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia

Największy sukces Łasickiego przypada na Igrzyska Olimpijskie, które w 1992 roku odbyły się w Barcelonie. Gdańszczanin jako szlakowy, czyli kapitan zespołu, wraz z Jackiem Streichem, Wojciechem Jankowskim, Tomaszem Tomiakiem oraz Michałem Cieślakiem sięgnął po brązowy medal w wyścigu czwórek bez sternika. W finałowym wyścigu polska osada zajęła trzecią lokatę, ustępując jedynie zawodnikom z Rumunii oraz Niemiec.

Barcelona była dla Łasickiego jedynym olimpijskim startem w życiu. Z udziału w imprezie w amerykańskiej Atlancie wykluczyło go skomplikowane złamanie prawej ręki, którego doznał w w hiszpańskim kurorcie Sierra Nevada. Ten poważny uraz uniemożliwił mu rywalizację na dotychczasowym poziomie.

Podczas swojej kariery osiągał również wiele innych sukcesów. Do najważniejszych z nich należą bez wątpienia trzy medale mistrzostw świata. W 1991 roku w Wiedniu zdobył brąz w wyścigu czwórek ze sternikiem. Lepiej było dwa lata później w Račicach, gdy rywalizację w czwórkach bez sternika zakończył ze srebrnym medalem mistrzostw świata. W tej samej konkurencji w 1995 roku w Tampere Łasicki sięgnął po kolejny brązowy medal w swojej karierze.

Przez całą swoją karierę związany był z gdańskimi klubami - Stoczniowcem Gdańśk oraz AZS AWF Gdańsk. W jego sportowym CV znajduje się również aż 12 tytułów mistrza Polski, które wywalczył w latach 1985-1995. Za swoje osiągnięcia podczas kariery sportowej Łasicki został uhonorowany brązowym "Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe" przyznawanego do 1996 roku przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu.

Łasicki po zakończeniu kariery pracował jako trener, dbając o rozwój kolejnego pokolenia polskich wioślarzy.

