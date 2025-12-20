Aryna Sabalenka od lat należy do ścisłej światowej czołówki kobiecego tenisa. Białorusinka jest numerem "jeden" rankingu WTA i regularnie rywalizuje z najlepszymi zawodniczkami globu, a swoim koncie ma m.in. triumfy w US Open i Australian Open. Ostatnio zajęła również drugie miejsce w prestiżowych WTA Finals, ustępując jedynie Jelenie Rybakinie. Sabalenka imponuje siłą, agresją i mentalnością zwyciężczyni, choć jej zachowanie na korcie bywa kontrowersyjne. Głośne okrzyki, emocjonalne reakcje i wybuchowy temperament nie wszystkim kibicom przypadły do gustu, a rywalki nieraz zwracały uwagę na jej ekspresję podczas meczów.

Nick Kyrgios przemówił przed walką z Aryną Sabalenką

To właśnie ta charyzma i sportowa bezkompromisowość sprawiły, że zapowiedziana "Bitwa Płci" wywołała ogromne poruszenie w tenisowym świecie. Pojedynek Sabalenki z Nickiem Kyrgiosem od początku budzi skrajne emocje i falę komentarzy. Mecz pokazowy odbędzie się 28 grudnia w Coca-Cola Arena w Dubaju i już teraz jest jednym z najgłośniej zapowiadanych wydarzeń końcówki roku. Organizatorzy wprowadzili specjalne zasady - strona kortu Sabalenki będzie o 9 procent mniejsza, a Kyrgios będzie mógł korzystać tylko z jednego serwisu. Mimo to wokół starcia narosło wiele krytycznych głosów, a część środowiska wyraża obawy co do samej idei takiej konfrontacji.

Głos w sprawie zabrał sam Nick Kyrgios, który nie ukrywa entuzjazmu. "Myślę, że mam naprawdę duże szanse. Jestem bardzo pewny swoich umiejętności. To będzie świetna zabawa, ale też trochę się denerwuję. Lubię robić rzeczy nieszablonowe. Szczerze mówiąc, niewielu mężczyzn na moim miejscu zrobiłoby to i skorzystało z okazji. Nie wiem, co się stanie, zobaczymy. W całej swojej karierze brałem udział w wielu kontrowersjach i to jest kolejna rzecz, której mogę doświadczyć" - stwierdził Australijczyk, cytowany przez portal "TennisUpToDate".

Różnice w przygotowaniach są jednak widoczne. Sabalenka wchodzi w to wydarzenie rozpędzona, po intensywnym sezonie na najwyższym poziomie WTA. Kyrgios natomiast zmagał się z licznymi kontuzjami i w ostatnim czasie występował głównie w meczach pokazowych. To tylko podsyca dyskusję, czy "Bitwa Płci" będzie sportowym widowiskiem, czy jedynie medialnym eksperymentem, który jeszcze długo pozostanie tematem rozmów kibiców.

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka John Walton/Press Association East News

Nick Kyrgios ADRIAN DENNIS AFP