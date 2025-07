Zrobiło się o nim głośno, teraz przemówił po prezentacji Urbana. "Nie jestem członkiem sztabu"

To on będzie pracował z Urbanem. Teraz przemówił. "Trzeba pamiętać"

Co więcej, Adrian Mierzejewski przyznał wprost, że nie jest on członkiem sztabu Jana Urbana. - Tematy szkoleniowe to domena selekcjonera oraz członków sztabu sportowego. To nie moje kompetencje. Nie jestem członkiem sztabu i znam swoje zadania. Nie będę innym wchodził w paradę. W założeniu moja pozycja jest projektem długofalowym. Trzeba pamiętać, że jestem pracownikiem federacji - zaznaczył.