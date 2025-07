Mamed Chalidow musiał się pogodzić z tym, co robią jego synowie. "Pozmieniało się"

Mamed Chalidow już od dawna może mówić, że ma w pełni poukładane życie - zarówno zawodowe, jak i osobiste. Będąc jedną z legendarnych postaci w federacji KSW, nie może narzekać na brak finansowego zabezpieczania na przyszłość, jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie jego małżonki, która musiała liczyć się z wieloma wyrzeczeniami , kiedy kariera Mameda dopiero raczkowała.

Ostatecznie para doczekała się dwóch synów - Jasina i Kerima. Na brak męskiego autorytetu w domu nie mogą oni narzekać i jak się okazuje, pomimo początkowej niechęci do sportów walki, z czasem postanowili oni spróbować stylu życia, jaki dawno temu wybrał ich ojciec .

- Pozmieniało się. Młodszy zapasy trenuje ... Zawzięcie chodzi na zapasy. Starszy spodziewałem się, że raczej nie będzie zainteresowany, natomiast teraz się zawziął i no... ma 15 lat już. Sam wstaje, zegarek nastawia, idzie sobie na indywidualne treningi - jeździ na boks, MMA. Cały czas trenuje i jest bardzo zadowolony z wysiłku, jaki trener Paweł narzuca. Jestem zdziwiony, jestem pozytywnie nastawiony - ujawnił Chalidow w rozmowie z Andrzejem Kostyrą w listopadzie 2022 roku, tuż przed walką z Pudzianowskim.

Legendarny zawodnik KSW nie porusza jednak w domu tematu ewentualnej kariery synów w sportach walki . Pozwala on decydować synom o sobie i już wtedy stwierdził, że to indywidualna decyzja jego potomków , którą muszą podjąć po tym, jak dorosną i będą doskonale wiedzieli, jak ma wyglądać ich życie.

- Nie pytam się o to ani jednego, ani drugiego. To jest ich decyzja, jak oni dorosną. Teraz wiadomo, że młodzi są. Sami będą podejmować decyzję...

- Ja uważam, że każdy facet powinien umieć się bronić. Czasy się nie zmieniają, one co chwilę wracają - gorsze, lepsze, gorsze i tak się dzieje. Facet musi umieć się bronić, musi być przygotowany fizycznie... To jest głowa rodziny - argumentował.