Dopiero co skarcił Legię, może trafić do Ekstraklasy. Jest rewelacją Ligi Konferencji
Jednym z pogromców Legii Warszawa w tej edycji Ligi Konferencji nieoczekiwanie okazał się armeński FC Noah. Najlepszy strzelec tego zespołu Nardin Mulahusejnović budzi zainteresowanie wielu klubów. Zdaniem dziennikarza Rudy'ego Galettiego w tym gronie znajdują się trzy kluby naszej rodzimej Ekstraklasy. Do tego transferu może dojść już nadchodzącej zimy.
Zakończona już faza ligowa Ligi Konferencji była dla polskich kibiców wyjątkowym doświadczeniem. Po raz pierwszy w historii mogliśmy w zasadniczej fazie europejskich pucharów obserwować zmagania aż czterech klubów z Ekstraklasy. Przez lata szczytem dla Polski były dwa kluby w Europie, natomiast w tym momencie sytuacja jest zgoła odmienna. Jasno widać to w rankingu krajowym UEFA, w którym sytuacja naszej federacji jest bardzo dobra.
W grze o finał w Lipsku wciąż pozostają trzy polskie kluby. Na drugiej lokacie zmagania zakończył Raków Częstochowa, który jest już w 1/8 finału. W barażu o awans do tej fazy rozgrywek powalczą natomiast Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Smakiem musi się obejść Legia Warszawa. Pogrążony w kryzysie stołeczny zespół znalazł się poza TOP24.
W fazie pucharowej nie brakuje kilku niespodzianek w postaci awansu drużyn z bardziej egzotycznych krajów, dla których dotychczas gra wiosną w europejskich pucharach zdawała się być trudno uchwytnym marzeniem.
Zrobił furorę w Lidze Konferencji. Już teraz chcą go kluby Ekstraklasy
Z niespodziewanego awansu do fazy pucharowej cieszyć się mogą m.in. kibice kosowskiej Drity oraz armeńskiego FC Noah. O potencjale drugiej z drużyn dobitnie przekonała się Legia Warszawa. Prym w tym zespole wiedzie Nardin Mulahusejnović. Bośniacki napastnik jest czołowym snajperem Ligi Konferencji.
27-latek w tym sezonie europejskich pucharów zanotował już pięć goli oraz jedną asystę. W spotkaniu z warszawską Legią to właśnie Mulahusejnović był głównym aktorem zwrotu, który w Erewaniu nastąpił tuż po przerwie. Bośniak w drugiej połowie strzelił gola oraz zanotował asystę, co dało FC Noah wygraną 2:1 nad Legią i w praktyce zapewniło historyczny sukces dla armeńskiego futbolu.
Wyczyny Bośniaka nie umknęły uwadze innych klubów. Okazuje się, że w tym gronie znajdują się również przedstawiciele Ekstraklasy. O całej sprawie na portalu "X" informuje dziennikarz Rudy Galetti. Jego zdaniem usługami Mulahusejnovicia zainteresowani są Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa oraz dobrze znająca potencjał tego zawodnika Legia Warszawa.
Z informacji podanych przez Galettiego można wywnioskować, że to "Portowcy" są najbardziej zdeterminowani pozyskaniem Bośniaka. W Szczecinie cały czas szukają godnego następcy dla Efthymisa Koulourisa. W Legii również chętnie przyjęliby bramkostrzelnego napastnika. Gdyby natomiast "Medaliki" zdecydowali się na taki ruch, to mogłoby wskazywać na rychłe odejście Jonatana Brauta Brunesa.