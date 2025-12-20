Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dopiero co skarcił Legię, może trafić do Ekstraklasy. Jest rewelacją Ligi Konferencji

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Jednym z pogromców Legii Warszawa w tej edycji Ligi Konferencji nieoczekiwanie okazał się armeński FC Noah. Najlepszy strzelec tego zespołu Nardin Mulahusejnović budzi zainteresowanie wielu klubów. Zdaniem dziennikarza Rudy'ego Galettiego w tym gronie znajdują się trzy kluby naszej rodzimej Ekstraklasy. Do tego transferu może dojść już nadchodzącej zimy.

Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku podczas meczu, jeden z nich w zielonym stroju kontroluje futbolówkę, a drugi w białym biegnie tuż obok niego.
Nardin Mulahusejnović w pojedynku ze Steve'm KapuadimPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Zakończona już faza ligowa Ligi Konferencji była dla polskich kibiców wyjątkowym doświadczeniem. Po raz pierwszy w historii mogliśmy w zasadniczej fazie europejskich pucharów obserwować zmagania aż czterech klubów z Ekstraklasy. Przez lata szczytem dla Polski były dwa kluby w Europie, natomiast w tym momencie sytuacja jest zgoła odmienna. Jasno widać to w rankingu krajowym UEFA, w którym sytuacja naszej federacji jest bardzo dobra.

W grze o finał w Lipsku wciąż pozostają trzy polskie kluby. Na drugiej lokacie zmagania zakończył Raków Częstochowa, który jest już w 1/8 finału. W barażu o awans do tej fazy rozgrywek powalczą natomiast Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Smakiem musi się obejść Legia Warszawa. Pogrążony w kryzysie stołeczny zespół znalazł się poza TOP24.

W fazie pucharowej nie brakuje kilku niespodzianek w postaci awansu drużyn z bardziej egzotycznych krajów, dla których dotychczas gra wiosną w europejskich pucharach zdawała się być trudno uchwytnym marzeniem.

    Zrobił furorę w Lidze Konferencji. Już teraz chcą go kluby Ekstraklasy

    Z niespodziewanego awansu do fazy pucharowej cieszyć się mogą m.in. kibice kosowskiej Drity oraz armeńskiego FC Noah. O potencjale drugiej z drużyn dobitnie przekonała się Legia Warszawa. Prym w tym zespole wiedzie Nardin Mulahusejnović. Bośniacki napastnik jest czołowym snajperem Ligi Konferencji.

    27-latek w tym sezonie europejskich pucharów zanotował już pięć goli oraz jedną asystę. W spotkaniu z warszawską Legią to właśnie Mulahusejnović był głównym aktorem zwrotu, który w Erewaniu nastąpił tuż po przerwie. Bośniak w drugiej połowie strzelił gola oraz zanotował asystę, co dało FC Noah wygraną 2:1 nad Legią i w praktyce zapewniło historyczny sukces dla armeńskiego futbolu.

    Wyczyny Bośniaka nie umknęły uwadze innych klubów. Okazuje się, że w tym gronie znajdują się również przedstawiciele Ekstraklasy. O całej sprawie na portalu "X" informuje dziennikarz Rudy Galetti. Jego zdaniem usługami Mulahusejnovicia zainteresowani są Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa oraz dobrze znająca potencjał tego zawodnika Legia Warszawa.

    Z informacji podanych przez Galettiego można wywnioskować, że to "Portowcy" są najbardziej zdeterminowani pozyskaniem Bośniaka. W Szczecinie cały czas szukają godnego następcy dla Efthymisa Koulourisa. W Legii również chętnie przyjęliby bramkostrzelnego napastnika. Gdyby natomiast "Medaliki" zdecydowali się na taki ruch, to mogłoby wskazywać na rychłe odejście Jonatana Brauta Brunesa.

    Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Piłkarz drużyny w czarnym stroju wykonuje dynamiczny kopnięcie piłki na stadionie, w tle widoczni są zawodnicy przeciwnej drużyny w białych strojach oraz sędzia, atmosfera meczu podkreślona przez lekko zamglone oświetlenie stadionowe.
    Nardin Mulahusejnović już wkrótce może trafić do EkstraklasyKazimierz Kozuch /400mm.plNewspix.pl
    Dwóch piłkarzy w białych koszulkach znajduje się na murawie, jeden z nich kuca, drugi odchodzi z widocznym na plecach numerem 91. W tle rozmyte postacie i trybuny stadionu.
    Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Trener w czarnym stroju gestykuluje, wydając polecenia grupie piłkarzy ubranych w czarne i złote stroje, przy linii bocznej boiska, w tle widoczny sędzia oraz ławka rezerwowych.
    Hitowy transfer Pogoni Szczecin stał się faktemPiotr Matusewicz/East NewsEast News

    Najnowsze

