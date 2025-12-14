Legenda mówi "do widzenia". 26 lat i koniec. "To była przyjemność"

John Cena to jedna z największych ikon w historii profesjonalnego wrestlingu i postać, która przez ponad dwie dekady kształtowała oblicze WWE. Amerykanin debiutował w 1999 roku i bardzo szybko stał się symbolem nowej ery sportowej rozrywki. Jego charyzma, siła fizyczna i nieustępliwość sprawiły, że zdobył ogromne uznanie zarówno wśród kibiców, jak i promotorów. Cena wielokrotnie sięgał po mistrzowskie pasy, bił rekordy popularności i przez lata był jedną z głównych twarzy federacji. Hasło przewodnie jego kariery - "Never Give Up", czyli "nigdy się nie poddawaj" - idealnie oddawało styl walki i podejście do sportu, które uczyniły go wzorem dla młodszych zawodników.

Swoimi sukcesami John Cena zasłynął jednak nie tylko wśród fanów sportów walki. Ogromna rozpoznawalność pozwoliła mu zaistnieć także poza ringiem. Próbował swoich sił jako aktor filmowy, raper oraz prowadzący programy telewizyjne, zdobywając sympatię publiczności, która wcześniej nie interesowała się wrestlingiem. W Stanach Zjednoczonych stał się postacią popkulturową, a jego nazwisko kojarzono z profesjonalizmem, pracowitością i zaangażowaniem w działalność charytatywną. Dzięki temu Cena przekroczył granice swojej dyscypliny i na stałe zapisał się w świadomości szerokiego grona odbiorców.

John Cena oficjalnie zakończył karierę. Nie brakowało emocji

Zakończenie kariery Johna Ceny miało wyjątkowo emocjonalny charakter. Po 26 latach występów Amerykanin pożegnał się z kibicami na ringu w Capital One Arenie w Waszyngtonie. Ostatni pojedynek, stoczony w wieku 48 lat, zakończył się jego porażką z Guntherem przez poddanie po dźwigni rywala. Symboliczne było to, że zawodnik znany z hasła "Never Give Up" tym razem został zmuszony do... odklepania.

John Cena podczas ostatniego występu we wrestlingu w karierze WWE Getty Images

Po walce Cena zostawił w ringu buty i zwrócił się do publiczności słowami: "To była przyjemność służyć Wam przez te wszystkie lata. Dziękuję". Chwilę później Cody Rhodes i CM Punk położyli swoje mistrzowskie pasy na jego ramionach w milczącym geście szacunku. Emocji nie kryli także fani oraz inne, wielkie gwiazdy WWE - Dwayne "The Rock" Johnson nazwał go w mediach społecznościowych prawdziwym GOAT-em, podkreślając nie tylko sportowe osiągnięcia, ale i charakter odchodzącej legendy.

