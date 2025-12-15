Partner merytoryczny: Eleven Sports

Walka Polaka przerwana, Michalczewski wkroczył do akcji. Thriller w ringu

Artur Gac

Artur Gac

Kajetan Kalinowski (12-1, 7 KO) i Paweł Stępień (20-2-2, 12 KO) stoczyli jedną z najlepszych i najbardziej emocjonujących walk, jakie w tym roku oglądaliśmy na polskim ringu. Zwycięsko z potyczki, której stawką w kategorii półciężkiej były pasy WBC Francophone oraz WBC Baltic, wyszedł Kalinowski, a walka została przerwana z powodu kontuzji oka Stępnia. Przegrany nie mógł się pogodzić z decyzją doświadczonego sędziego Daniela Van de Wiele, a swoją optykę dodał Dariusz "Tygrys" Michalczewski.

Starcie dwóch bokserów na ringu podczas walki, jeden z zawodników otrzymuje mocny cios od przeciwnika. W prawym górnym rogu znajduje się wstawka pokazująca mężczyznę w czerwonej koszulce z logo 'Universum', który zakłada rękawice bokserskie.
Paweł Stępień (z lewej) był niezwykle rozżalony przerwaniem swojej walki. Gościem gali w Sopocie był Dariusz Michalczewski, który podzielił się swoją optykąPolsat Sport / GRZEGORZ RADTKE/058sport.pl/NEWSPIX.PLPUSTE

Często narzekamy, że w wielu pojedynkach wiele nudą lub poziom sportowy, nawet jeśli w ringu jest gorąco, pozostawia wiele do życzenia. W starciu Kajetana Kalinowskiego z Pawłem Stępniem niczego nie brakowało - rodacy stoczyli świetnie oglądający się pojedynek, skradając show przed walką wieczoru podczas gali MIRRA Rocky Boxing Night. A to na oczach m.in. Dariusza "Tygrysa" Michalczewskiego.

Dariusz Michalczewski reaguje. Techniczny nokaut

Bez wątpienia można to orzec - 35-letni Stępień już nie wykorzysta swojego wielkiego talentu, który przez lata widać było w jego boksie. Patrząc przez pryzmat wyszkolenia czysto bokserskiego, prezentował znakomity poziom, jednak zawsze czegoś brakowało. W końcu przyszła wyczerpująca, kosztująca go wiele zdrowia, walka z Joshuą Buatsim. Polak przegrał i właściwie od tego momentu widać było, że notuje regres.

Kalinowski ma znacznie mniejsze doświadczenie, ale w ringu bez respektu przeciwstawił się faworyzowanemu przeciwnikowi. Oczywiście, gdyby walka nie została przerwana, nie jest powiedziane, że triumfatorem nie byłby Stępień, ale nie można zarzucić 69-letniemu sędziemu z Belgii Danielowi Van de Wiele, że popełnił błąd.

Zobacz również:

Rafał Dudek zaliczył bardzo ciężki nokaut. Na szczęście, po kilku minutach, stanął o własnych siłach
Boks

Ukrainiec potwornie znokautował Polaka. Medycy w akcji, groza na oczach tłumu

Artur Gac
Artur Gac

    Na prawym oku pięściarza pojawiła się ogromna opuchlizna i arbiter uznał, że musi przerwać ten pojedynek w 8. rundzie, chroniąc zdrowie jednego z pięściarzy. Stępień był wściekły do granic, nie mógł zaakceptować, że walka kończy się technicznym nokautem, gdy coraz bliżej było do 10 rundy, ostatniej z zakontraktowanych. Niepotrzebnie w emocjach padały nieparlamentarne słowa, bo kamera wszystkie je wyłapywała, a następnie były słyszane w odbiornikach telewizyjnych.

    Promotor Stępnia, Tomasz Babiloński, jeszcze w ringu niejako przymuszony obiecał swojemu podopiecznemu, że rewanż z Kalinowskim odbędzie się na pewno. Jak przekazał relacjonujący galę na miejscu red. Michał Koper z ringpolska.pl, po stronie zawodnika stanął także gość specjalny gali, Dariusz Michalczewski.

    Słynny "Tiger", jak cytuje dziennikarz, stwierdził, że "nie z takimi kontuzjami się boksuje i sam z takimi boksował". Stępniowi nie pozostaje nic innego, jak sportową złość przenieść, po świątecznym odpoczynku, na salę treningową, by w jeszcze lepszej formie przystąpić do ewentualnego rewanżu.

    Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwóch mężczyzn podczas treningu bokserskiego, jeden z nich ubrany w czerwoną koszulkę wykonuje cios na tarcze trzymane przez drugiego mężczyznę w czarnym stroju i rękawicach. W tle widoczna ściana z muralem.
    Dariusz Michalczewskifot. GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl Newspix.pl
    Dwóch bokserów w ringu podczas walki, jeden z nich w pozycji obronnej z uniesionymi rękawicami, widoczny zegar odliczający czas do końca rundy oraz logo telewizji sportowej w rogu kadru.
    Paweł Stępień (z lewej) i Kajetan KalinowskiPolsat SportPUSTE

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja