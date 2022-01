Gala MMA VIP 4 od momentu jej ogłoszenia budzi ogromne kontrowersje. Wszystko, przez zaangażowanie w nią przez Marcina Najmana popularnego "Słowika" - domniemanego przywódcy gangu pruszkowskiego. Dla wielu pojawienie się tej postaci w szeroko pojętym życiu publicznym jest skandaliczne.

Gala Marcina Najmana w Wieluniu?

Marcin Najman dla Interii: Pomagam chorym dzieciom. Nie wierzę, że lekarstwa są tak drogie.

Pierwotnie lokalizacją gali MMA VIP miały być Kielce, lecz na skutek protestów i zdecydowanej reakcji środowiska (i dziennikarza oraz influencera, Krzysztofa Stanowskiego) została ona zmieniona na Wieluń. Zdecydowanie taką decyzję potępili uczniowie szkoły, bezpośrednio przylegającej do hali WOSiR-u, gdzie wydarzenie ma się odbyć. Samorząd uczniowski opublikował w tej sprawie specjalne oświadczenie.



Jak czytamy, uznaje on organizację tej gali za "skrajny przejaw promowania patologii w życiu społecznym". "Uważamy, że to wydarzenie hańbiące dla miasta i szkoły" - dodano.



