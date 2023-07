Co za występ Damiana Janikowskiego. Rywal był bezradny

Damian Janikowski po krótkim epizodzie we freak figtach i występie na gali High League wrócił do organizacji KSW, aby zmierzyć się z Cezariuszem Kęsikiem , dla którego ostatni czas w MMA jest bardzo trudny. Zawodnik z Radomia w kwietniu i wrześniu poprzedniego roku uległ kolejno Pawłowi Pawlakowi oraz Tomaszowi Romanowskiemu. "Damiano" z kolei ostatnio porażki przeplata ze zwycięstwami.

Na początku starcia w Polsat Plus Arenie w Gdyni medalista olimpijski polował na szczękę rywala i rzucał mocne ciosy. Kęsik starał się walczyć poza dystansem, co na niewiele się zdawał. Na niecałą minutę przed gongiem trenujący w Warszawie wojownik dobrze wyciął przeciwnika i przeniósł walkę do parteru, w którym przeważał, ale nie zdołał wykończyć oponenta.