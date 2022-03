FC Lorient - Olympique Lyon. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

FC Lorient: Dreyer – H. Mendes, Jenz, Petrot (79. Morel), Le Goff – Innocent – Lauriente (79. Boisgard), Monconduit (57. Le Fée), Abergel (C), Dango Ouattara (57. Koné) – Moffi.



Rezerwowi: Nardi – Igor Silva, Hergault, Morel, Le Bris, Le Fée, Boisgard, Koné, Soumano.

Trenér: C. Pelissier.



Olympique Lyon: A. Lopes – Gusto, Mendes, Lukeba (71. Boateng), Emerson (71. Henrique) – Caqueret, Aouar (C) – Faivre, Paquetá (83. Reine-Adélaïde), Toko Ekambi – M. Dembélé (71. Kadewere).



Rezerwowi: Pollersbeck – Henrique, Da Silva, Reine-Adélaïde, Boateng, Kadewere, Keita, B. Barcola.

Trenér: P. Bosz.