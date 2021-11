AS Monaco - RC Strasbourg Alsace 1-1. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

W meczu 15. kolejki francuskiej Ligue 1, który rozegrany został 28 listopada, drużyna AS Monaco zremisowała z RC Strasbourg 1-1 (1-0). Starcie odbyło się na Stade Louis II. Na boisku mogliśmy zobaczyć Karola Filę występującego w RC Strasbourg.



Bramki: 45+1. Ben Yedder (kar.) – 48. Ajorque (kar.)



AS Monaco: Nübel – R. Aguilar, Maripán, Disasi, Caio Henrique (60. Jakobs) – Y. Fofana (70. Matazo), Jean Lucas (53. Tchouaméni) – Golovin, Volland, Diop (60. Boadu) – Ben Yedder (C) (70. G. Martins).



RC Strasbourg Alsace: Sels – Guilbert, Perrin, Nyamsi, Djiku (C), Caci – Sissoko (87. Liénard), Thomasson, Bellegarde – Diallo, Ajorque (72. Gameiro).