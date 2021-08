Pochettino spodziewa się, że Mbappe pozostanie w PSG do końca sezonu. Wideo WIDEO |

Trener Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino zakłada, że Kylian Mbappe pozostanie w klubie co najmniej do końca sezonu, pomimo zainteresowania Realu Madryt napastnikiem.



Reprezentant Francji Mbappe ma do wypełnienia ostatni rok swojego kontraktu z PSG i może odejść pod koniec sezonu za darmo.



Pochettino wierzy, że 22-latek jest zadowolony z pozostania na Parc des Princes: „Jest graczem PSG. Jesteśmy z niego zadowoleni i, z tego, co widzę, jest również zadowolony z nas”.