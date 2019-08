Thomas Tuchel o Neymarze. Wideo WIDEO |

Na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem Rennes - PSG trener paryskiego zespołu, Thomas Tuchel, odniósł się trudnej sytuacji z Neymarem. Brazylijczyk od dłuższego czasu chciałby się przenieść do Barcelony, ale negocjacje hiszpańskiego klubu nie dały, póki co wymiernych efektów. Czy Neymar wróci do "Dumy Katalonii"?