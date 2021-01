Nowy trener na razie nie pomógł. Prowadzone po raz pierwszy przez byłego trenera Tottehamu Mauricio Pochettino Paris Saint-Germain zremisowało na wyjeździe z Saint-Etienne 1-1. Mistrzowie Francji tracą do prowadzącego Lyonu trzy punkty.

18. kolejka Francja - Ligue 1

2021-01-06 21:00 | Stadion: Stade Geoffroy-Guichard | Arbiter: Karim Abed AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain FC 1 1 DO PRZERWY 1-1 R. Hamouma 19' M. Kean 22'

Paryżanie zagrali bez kontuzjowanego Neymara. Z tego samego powodu zabrakło również Presnela Kimpembe, Juana Bernata, Alessandro Florenziego oraz zakażonego koronawirusem Rafinhy. Pochettino, który zastąpił zwolnionego w Wigilię Thomasa Tuchela, musiał mocno przemeblować skład, zwłaszcza obronę.

Po ewidentnym błędzie defensywy Saint-Etienne objęło prowadzenie w 19. minucie. Gola strzelił Romain Hamouma. PSG wystarczyły trzy minuty na odrobienie strat. Wyrównał Moise Kean. Wypożyczony z Evertonu Włoch strzelił ósmą bramkę w tym sezonie w Ligue 1.

W drugiej połowie to on był najbliższy zdobycia drugiej bramki dla swojej drużyny. Jedną dogodną sytuację zmarnował Angel Di Maria, w doliczonym czasie gry pod bramką rywali zawiódł Sarabia. Saint-Etienne miało swoje okazje, po jednym ze strzałów piłkarza gospodarzy piłka trafiła w poprzeczkę.

Mecz zakończył się jednak remisem. Taki wynik to niespodzianka. Paryżanie awansowali mimo to na drugą pozycję (swój mecz z Angers przegrało Lille), ale do prowadzącego Lyonu, który wygrał 3-2 z RC Lens, tracą trzy punkty. Do czołówki zbliża się Marsylia, która pokonała Montpellier 3-1. OM ma dwa mecze zaległe i od PSG dzieli je pięć punktów.

1 1 AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain FC Moulin Debuchy Moukoudi Retsos Kolodziejczak Gourna-Douath Nordin Monnet-Paquet Youssouf Hamouma Bouanga Navas Dagba Kehrer Marquinhos Bakker Gueye Herrera Verratti Di María Kean Mbappé SKŁADY AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain FC Jessy Moulin Keylor Navas Mathieu Debuchy 63′ 63′ Colin Dagba Harold Moukoudi Thilo Kehrer 77′ 77′ Panagiotis Retsos Marquinhos Timothee Kolodziejczak Mitchel Bakker Lucas Gourna-Douath 63′ 63′ Idrissa Gana Gueye 83′ 83′ Arnaud Nordin Ander Herrera Agüera 63′ 63′ Kévin Monnet-Paquet Marco Verratti 83′ 83′ Zaydou Youssouf 84′ 84′ Angel Di Maria 19′ 19′ 83′ 83′ Romain Hamouma 22′ 22′ Moise Bioty Kean 88′ 88′ Denis Bouanga Kylian Mbappé REZERWOWI Stefan Bajic Alexandre Letellier 88′ 88′ Nelson Alpha Sissoko Sergio Rico Miguel Ángel Trauco Saavedra Abdou Diallo 83′ 83′ Adil Aouchiche 63′ 63′ Timothee Pembele 63′ 63′ Ryad Boudebouz 63′ 63′ 83′ 83′ Julian Draxler 83′ 83′ Aimen Moueffek Bandiougou Fadiga 83′ 83′ Charles Nathan Abi Kays Ruiz-Atil Maxence Rivera 84′ 84′ Pablo Sarabia García B. Gabard Xavi Simons

STATYSTYKI AS Saint-Etienne Paris Saint-Germain FC 1 1 Posiadanie piłki 31,5% 68,5% Strzały 12 11 Strzały na bramkę 6 5 Rzuty rożne 9 10 Faule 13 12 Spalone 1 1





